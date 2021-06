La actriz de cine para adultos Stormy Daniels estaría "encantada" de declarar contra la organización de Donald Trump

La situación de Donald Trump se tambalea. La fiscalía estadounidense inició, hace dos años, una investigación para tratar de averiguar si el expresidente engañó a prestamistas y compañías de seguros en el valor de las propiedades y esclarecer si pagó los impuestos correspondientes.

Si la investigación da como resultado la presentación de cargos penales, Trump podría ser procesado. El fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, ha convocado a un jurado que se espera que tome la decisión. Por su parte, la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, que por el momento no ha sido llamada a testificar, señaló: "He sido muy comunicativa desde el comienzo de todo esto y nada me encantaría más que dar una declaración y proporcionar cualquier prueba que necesiten de mí".

Daniels afirma haber tenido una aventura con Donald Trump antes de que este se convirtiera en presidente, aunque el magnate ha negado la acusación. En una conversación con John Berman en el programa New Day, de la CNN, la intérprete dijo que tiene "todos los formularios y correos electrónicos originales y transcripciones de cables y todo eso". Además, agregó que está "feliz de entregárselo a cualquiera que lo necesite".

Cuando Trump aceptó la presidencia, su exabogado personal, Michael Cohen, se declaró culpable de violaciones de financiamiento de campañas por orquestar y realizar pagos durante las elecciones del año 2016 a Daniels y a otra mujer que también afirma haber tenido un romance con el expresidente antes de ser elegido. Por su parte, la actriz dijo que tiene "pruebas de que el dinero provino de una cuenta establecida... bajo la dirección de Donald Trump".

La investigación sobre la compañía abarca la Trump Tower, la propiedad familiar conocida como Seven Springs, su hotel y la torre de condominios de Chicago y, además, el dinero que, presuntamente, se le pagó a Daniels para comprar su silencio. El jurado se reunirá tres días a la semana durante seis meses y podría decidir acusar a los ejecutivos de The Trump Organization o de la propia empresa, así como a Trump, si se presentasen cargos penales.