Adelante critica "opacidad" en fondos para inversiones en bomberos y "sobrecoste" en obras de Martiricos

La viceportavoz de la confluencia de IU y Podemos, Paqui Macías, ha asegurado que "la obra del parque de Martiricos huele mal desde el principio, cuando el equipo de gobierno sacó a licitación de forma conjunta la obra y el proyecto, lo que impidió que pudieran concurrir empresas locales y acabó que el contrato cayese en manos de Dragados".

"Queremos que nos expliquen por qué han consentido pagar este sobrecoste y que nos faciliten toda la información", ha agregado la viceportavoz de Adelante.

Asimismo, ha criticado que "la obra del parque de Martiricos ha sido un lavado de cara, ya que siguen las deficiencias, después de más de cuatro millones y un millón de sobrecoste, siguen algunas de las antiguas goteras y el mal estado en el suelo y los techos".

"Una vez más el alcalde mira para otro lado cuando se trata de exigir a las grandes empresas, mientras no perdona una a los vecinos. Creemos que existe un interés detrás y queremos saber qué se esconde tras este millón de euros de sobrecoste", ha lamentado Macías.

La portavoz de la confluencia de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento de Málaga, Remedios Ramos, también ha exigido "saber qué ha ocurrido con los 16 millones de los fondos Unespa, procedentes de las obligaciones que tienen las compañías aseguradoras, y que tienen que destinarse de forma finalista a inversiones para el servicio de Bomberos. El equipo de gobierno del PP y Cs los ingresa en la caja común, mientras siguen las deficiencias en inversiones básicas como el equipamiento de seguridad o el parque móvil".

"Una sentencia ha obligado al Ayuntamiento de Gijón a que los fondos Unespa se destinen con transparencia y carácter finalista a inversiones en Bomberos, pero el alcalde sigue instalado en la opacidad, por eso le vamos a exigir que nos den cuenta y empiecen a invertir en las necesidades de los Bomberos de Málaga", ha subrayado Ramos.

Por su parte, el suboficial de Bomberos, Juan Gálvez, ha criticado que "a pesar de lo que digan desde el equipo de gobierno, siguen los motivos para la continuidad de la huelga, ya que no se ha elaborado el reglamento interno, no se ha solucionado la falta de plantilla, no se cumple la normativa en riesgos laborales, no se acatan las órdenes de la inspección de Trabajo, no se han recuperado los fondos Unespa ni se ha regulado el exceso de jornada laboral".

"El alcalde prometió la contratación de 120 bomberos a lo largo de la actual legislatura, ya han pasado dos años y solo han ingresado 28 bomberos, que son de reposición y de vacantes, pero a final de año se jubilan 32 compañeros. Seguimos perdiendo personal, cuando comenzamos el conflicto éramos 320 efectivos, hoy somos tan solo 238", ha concluido.