Mercats ambulants, quioscos i cultura a l'aire lliure tampoc pagaran les taxes enguany a València

L'Ajuntament de València ha sumat a sectors com els mercats ambulants, els quioscos i les activitats culturals i d'oci a l'aire lliure a la suspensió de taxes que ja va decidir aplicar a les taules i cadires de les terrasses de l'hostaleria durant tot l'any 2021. En total, el Consistori deixarà d'ingressar per tots aquests conceptes al voltant de tres milions d'euros durant aquest exercici per aquests preus públics, uns diners que seguirà en mans d'aquests sectors per a contribuir a la seua recuperació després de l'impacte de les restriccions decretades per a combatre la pandèmia de la Covid.

L'anul·lació d'aquestes taxes d'ocupació de la via pública s'inclou, a més, en l'acord pressupostari que el Govern local de Compromís i PSPV va signar amb Ciutadans i que va suposar l'abstenció de la formació taronja en la votació dels comptes municipals de 2021 a canvi de millores econòmiques.

Aquesta mesura, que s'aprovarà en la pròxima Comissió municipal d'Hisenda, ha provocat el penúltim frec entre els socis que componen el Govern local (Compromís i PSPV), a tenor de les paraules del regidor d'Hisenda, el socialista Borja Sanjuán, que ha afirmat aquest dilluns que es tracta d'una proposta "feta des del Partit Socialista" amb "algunes reticències" per part de l'altra pota de l'Executiu local, la majoritària, en al·lusió a coalició valencianista que lidera l'alcalde Joan Ribó.

Sanjuán ha manifestat que "al final" aquest soci de Govern "ha comprés que era una proposta necessària". "Per tant, el plantejament que s'havíem fet com a grup socialista tirarà avant. D'això es beneficiaran tots els hostalers de la ciutat de València" i altres professionals, ha plantejat el també actual portaveu socialista en el Consistori.

En la seua opinió, l'acord "no ha sigut senzill", però ha valorat que s'haja aconseguit finalment. "Es demostra que el Partit Socialista està en la línia de reactivar l'economia a la ciutat de València i convencerem a qui faça falta", ha asseverat el titular d'Hisenda.

L'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, ha destacat en un comunicat que durant tot enguany el sector de l'hostaleria de València estarà exempt de pagar la taxa municipal coneguda com "de taules i cadires", la que abonen aquestes empreses per les terrasses que ocupen la via pública. Igualment, tampoc hauran d'abonar la taxa d'ocupació de la via pública els venedors dels mercats no sedentaris (els anomenats mercats ambulants), ni els quioscos, ni les activitats culturals que transcorren a l'aire lliure.

Aquestes taxes municipals suposen 2,6 milions d'euros de recaptació per a l'administració local en el cas de les terrasses de l'hostaleria, altres 350.000 euros en el cas dels mercats ambulants, 45.000 euros quant als quioscos, i 40.000 per la resta d'activitats previstes. L'Ajuntament de València ja va aprovar aquesta mesura per a l'inici de l'any, però amb la decisió presa ara donarà continuïtat fins a aconseguir tot l'exercici 2021.

"En total, estem tramitant, per tant, una nova ajuda indirecta superior als 3 milions d'euros per a aquests sectors econòmics, dels quals formen part autònoms i xicotetes i mitjanes empreses", ha exposat Ribó, que precisa que aquests són "justament aquells més afectats per la crisi econòmica derivada de la pandèmia".

El portaveu municipal de Ciutadans, Fernando Giner, ha subratllat que la suspensió d'aquestes taxes era una de les "exigències" del seu grup. "Sabem que Ribó ha tingut reticències sobre aquest tema", ha dit, per a afegir: "El Partit Socialista sap que per a ajudar als autònoms i als hostalers ens té al seu costat".