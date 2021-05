València suspén la taxa de taules i cadires de les terrasses també durant el segon semestre de 2021

Els bars, restaurants i cafeteries de la ciutat de València no pagaran la taxa de taules i cadires que abonen per instal·lar les seues terrasses al carrer durant el segon semestre de 2021. D'aquesta manera, l'Ajuntament prorroga la mesura aplicada durant la primera meitat d'enguany i des de maig de 2020, després de l'esclat de la pandèmia de Covid, per a ajudar aquests negocis a recuperar-se econòmicament després de molts mesos de restriccions horàries, d'aforament i fins i tot tancaments.

El regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, ha anunciat aquest dimarts la proposta del seu departament perquè els hostalers no paguen per aquest concepte de juliol a desembre, la qual cosa suposarà que un milió d'euros "es quede en les butxaques de l'hostaleria de la ciutat". Amb aquesta mesura addicional, l'ajuda fiscal indirecta a aquest sector ascendirà a dos milions d'euros durant l'any 2021, en sumar un milió per semestre.

Segons ha explicat Sanjuán, aquest sector, "lluny de ser culpable de la situació, està fent un exercici de responsabilitat col·lectiva perquè, cada vegada que han tancat una persiana o que han reduït el seu aforament o els seus ingressos ho estan fent per a salvar vides".

Per això, considera "just que nosaltres com a Ajuntament posem de la nostra part perquè el segon semestre d'enguany siga de recuperació i tots impulsem, en la mesura de les nostres possibilitats, aquesta eixida de la crisi, que no pot deixar a ningú arrere i molt menys a tants xicotets empresaris i treballadors i treballadores que depenen en el seu dia a dia del bon funcionament de l'hostaleria a la ciutat".

El regidor d'Hisenda de València, Borja Sanjuán. Ayto. València

La suspensió de la taxa de terrasses s'inclou en l'acord pressupostari que el Govern local de Compromís i PSPV va signar amb Ciutadans i que va suposar l'abstenció de la formació taronja en la votació dels pressupostos municipals de 2021 a canvi de millores econòmiques.