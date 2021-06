Belén Esteban ha vuelto este lunes a la carga contra su ex, Jesulín de Ubrique, por lo que ella considera un trato diferente a sus hijas. Al parecer, y según cuenta Sálvame, el torero podría haberle dejado a Julia, la hija que tiene junto a María José Campanario, uno de los pisos que posee en Madrid para que la joven, que acaba de cumplir los 18 años, viva en él.

Algo que no ha acabado de gustar a la de Paracuellos, que ve mal esa diferencia de trato respecto a la hija que tienen en común, Andrea.

Así lo denunció este lunes en Sálvame. "Si yo tengo tres hijos, ayudo a mis tres hijos igualmente", dijo tajante la colaboradora y ahora también empresaria.

Sin embargo, aseguró que no quiere guerras con su ex: "Diga lo que diga, van a empezar a escribir de la guerra, y yo ya no tengo guerras", dejaba claro.

Sin embargo, no pudo evitar estar dolida porque el torero se vuelque con Julia y tenga grandes ausencias con Andrea. "Me llama la atención que tenga un piso en Getafe, que me da igual si es en San Blas o en D'Donnell. Pero si tienes dos que son mayores de edad... ¡Hombre!", exclamó.

Para la madrileña, "lo más normal" es que, si tienes una hija, vayas a verla -que es lo que hace Jesulín con Juls-, lo que no entiende es que con otras no se haga: "¿Por qué a una los estudios sí y a otra no? Si das un piso a una… ¿Y la otra?", se pregunta la Esteban.