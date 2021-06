La Comunitat és de nou la regió amb més banderes blaves d'Europa i afronta l'estiu amb "capacitat de recuperació".

La Generalitat Valenciana i l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor - Fundació per a l'Educació Ambiental (Adeac-FEE) han entregat aquest dilluns en l’Oceanogràfic les banderes blaves de la Comunitat 2021, que torna a convertir-se en la comunitat autònoma d'Espanya i la regió d'Europa amb major nombre de platges guardonades amb aquest distintiu en rebre 153 insígnies -137 per a platges i 16 per a ports esportius-, cinc més que l'exercici anterior.

Durant l'acte, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que València acollirà al setembre o octubre la primera edició del Congrés Internacional de Banderes Blaves, tal com li ha traslladat el president d’Adeac-FEE, José Palacios. "És un reconeixement a la qualitat del treball que durant tants anys s'ha fet en la Comunitat per a mantindre les platges segures i de qualitat", ha valorat Puig.

El cap del Consell ha destacat que el lideratge en banderes blaves de la Comunitat se suma a la seua "bona situació epidemiològica" i permet afrontar l'estiu amb "esperança i capacitat de recuperació". "Tots som conscients del mal que ho hem passat, però és el moment de la reactivació i la recuperació", ha manifestat.

En aquesta línia, ha enaltit la "corresponsabilitat" de la ciutadania i la seua posició "cada vegada més clara en defensa del patrimoni natural", l'"aliança" entre la Generalitat i els ajuntaments i el "gran sacrifici i bon fer" del sector turístic. "Hem de ser més responsables que mai i arribar al principi d'estiu en les millors condicions possibles", ha indicat.

El president ha advertit que "no hi haurà futur si no es conserva la mar Mediterrània que tant ens dóna". "Aquest estiu ens donarà la recuperació emocional que necessitem després d'aquesta 'desfeta'", ha assegurat, al mateix temps que ha ressaltat que el "millor hospital al que volem anar aquest estiu és a les platges de la Comunitat Valenciana".

"Referent de bona gestió "

Per part seua, la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha subratllat que les banderes blaves representen un "reconeixement qualitatiu" que demostra el "valor afegit" de les platges de la Comunitat, amb "especial atenció" a la qualitat de l'aigua. "Les platges de la Comunitat són un referent de bona gestió, excel·lència i qualitat del medi ambient", ha destacat.

Mollà ha posat en valor l'"exhaustiu" programa de vigilància, control i seguiment de la qualitat de l'aigua, que setmanalment mostreja i analitza 260 punts de 221 zones de bany, la qual cosa permet realitzar més de 4.500 mostres a l'any per a "garantir l'excel·lència en la qualitat i la seguretat en el bany". Així mateix, ha remarcat la convocatòria per part de la Conselleria de dos paquets d'ajudes a obres de sanejament en els municipis, per valor de quatre milions d'euros.

Finalment, el president d’Adeac-FEE, José Palacios, ha agraït el treball i la col·laboració de la Generalitat i els ajuntaments per a "fer possible aquest èxit". "El resultat és excel·lent", ha celebrat.

Palacios ha indicat que la bandera blava "va començar en la Comunitat" i ha destacat que és "un símbol que uneix, en el qual Espanya és líder mundial indiscutible". "Podem sentir-nos molt orgullosos perquè aquestes banderes ajuden al fet que Espanya demostre al món que és una destinació turística de qualitat i segura", ha conclòs.