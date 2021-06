La Policía Nacional investiga el hallazgo de dos cadáveres en una vivienda de la lujosa urbanización de Somosaguas en Pozuelo de Alarcón. La hipótesis de las autoridades es que se trata de un crimen machista y que el hombre habría propinado un disparo mortal en el pecho a su ex pareja y, seguidamente, se habría quitado la vida disparándose en la cabeza. Ella de 59 años era de origen británico y él español de 66 años, llevaban meses separados.

Esta urbanización es una zona tranquila y vigilada constantemente por la seguridad privada del recinto, una de las urbanizaciones situadas en los alrededores de Madrid, donde los vecinos no dan crédito a lo ocurrido. Cristina Tárrega, colaboradora de El programa de Ana Rosa, es vecina de la pareja fallecida y ha conectado este lunes en directo con el magazine matutino para dar su testimonio personal sobre cómo ha encajado la noticia de esta tragedia.

La periodista ha contado que conoce a los dos fallecidos desde hace años, cuando aún eran pareja, y que ha coincidido en más de una ocasión con el hombre dando paseos por la urbanización. "Es una sorpresa, es un día triste para todos los vecinos porque no es un hombre que yo me hubiera esperado ni creo nadie esta situación", ha comentado la colaboradora.

Tárrega ha explicado que la pareja ya no vivía juntos y que parece ser que ella ya no estaba en la urbanización desde hacía ya un tiempo. Al parecer, el hombre no llevó bien la ruptura y es que según ha apuntado la tertuliana de Telecinco "se le veía un hombre un tanto afligido". Asimismo, la periodista ha reconocido que le extraña que el crimen se llevara acabo con un arma de fuego larga, ya que no le consta que el hombre fuese cazador.

Según ha relatado la colaboradora, la persona que alertó sobre lo ocurrido fue uno de los vigilantes de seguridad del recinto que pudo oír los disparos. El empleado avisó a una de las hijas de la pareja que se acercó hasta la vivienda y descubrió los dos cadáveres. La periodista ha explicado que la joven estaba llevaba días preocupada por las discusiones que supuestamente estaban teniendo sus padres.