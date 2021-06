La confesión más personal de Emma García en 'Viva la vida: "Me ha pasado factura"

Fin de semana de emociones para Emma García. A raíz de unas bonitas palabras dedicadas de Terelu Campos hacía ella, la presentadora de Viva la vida quiso reflexionar de lo que significa su trabajo en el programa que conduce cada sábado y domingo en las tardes de Telecinco.

Una reflexión en voz alta, y delante de sus compañeros, que conllevó que se abriera en canal y que contara confesiones de lo más personales.

Por ejemplo, su timidez. "Siempre he controlado muchísimo mis emociones, es una coraza y probablemente por timidez...", se arrancó la presentadora vasca ante el público y sus compañeros de programa.

"Cuando no me conoces, hay una distancia que a mí me gusta romper poco a poco"

Algo que, según ella, hace que el público tenga de ella una imagen de mujer fría, algo que, explicó, no se corresponde con la realidad. "Soy muy introvertida. Quizás eso ha creado una imagen fría y distante de mí que no se corresponde con la realidad. Cuando no me conoces, hay una distancia que a mí me gusta romper poco a poco", explicó.

Una barrera que, gracias a Viva la vida, ha conseguido derribar. "No soy nada hipócrita y me ha pasado factura a lo largo de los años, pero prefiero ser yo misma. Yo llegué a Viva la vida diciendo: 'voy a mostrar mis emociones cuando lo tenga que hacer'. Estoy feliz", aseguró.

Para finalizar, lanzó una reflexión al aire que tenía que ver con sus compañeros: "Tengo la sensación de que todos llegamos aquí con una mochila y que todos la hemos ido soltando por el ambiente de respeto y admiración que tenemos aquí".