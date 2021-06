La azafata de 'La ruleta' la lía en directo y Jorge Fernández para el programa: "No sé dónde está"

El concurso La ruleta de la suerte ha vivido en la recta final del programa de este sábado un momento de confusión protagonizado por su azafata, Laura Moure, que obligó a detener el programa y acaparó la atención de los telespectadores.

Carlos, Sara y Pedro fueron los tres concursante que este sábado se enfrentaban a los paneles de La ruleta de la suerte. Finalmente, con un bote de 2.025 euros y un comodín de cinco segundos extra, Sara logró enfrentarse al último panel y resolverlo para llevarse también el premio del coche.

El presentador, Jorge Fernández, daba otra buena noticia a la concursante al abrir un sobre con el que sumaba 2.000 euros más de premio. "Te llevas un total de 4.025 euros", le ha dicho Fernández. "No me lo puedo creer", ha comentado Sara emocionada.

A continuación, el presentador dio paso a Laura Moure para que señalara el sobre que contenía el premio del coche. "El rojo, que te cojo", indicó la azafata sin pensárselo dos veces.

Sin embargo, al abrir el sobre, no fue capaz de ocultar su estupefacción al ver que allí no se encontraba el coche. "Ah, pues no", dijo sorprendida.

La azafata trató de relajar el ambiente riéndose, pero al mismo tiempo mostraba su preocupación al presentador: "Pues no sé dónde está", manifestó. "Que te lo digan por el pinganillo", le ayudó entonces Jorge Fernández.

“Y así de mal acabamos la ruleta “ el momento “Tierra trágame “ de Laura en #LaRuletadelaSuerte @JorgeFdezTV pic.twitter.com/1GrBNvGeOC — TVMASPI (@sebas_maspons) June 5, 2021

"¡Ah no! Perdón, perdón", exclamó entonces Moure, que se desplazó hasta el otro lado de la ruleta con sobres de colores. "Azul", rectificó al señalar el sobre correcto. "Es que no has acertado ni con el color", bromeó Jorge Fernández.

Finalmente, la azafata despidió el programa: "Pues así de mal acabamos La ruleta de la suerte, por mi parte", ha dicho con una sonrisa.