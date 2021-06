El programa Cultura en Rede prevé una docena de actuaciones musicales para el mes de junio

Durante todo el mes habrá música para todos los gustos y edades en 12 concejos. Morricone Pop Orchestra repasará algunos de los temas compuestos y arreglados por el maestro italiano en Pravia; Billy Boy y los Ácratas rendirán Tributo a Tino Casal en Avilés; Body & The Soulers presentará su nuevo disco, From side to side, en Gijón, y Alberto & García, su álbum Flores Negras en Corvera de Asturias.

Además Tina Gutiérrez estará con Cantarinos pa que suañes en Navia; Tere Rojo y Charly Blanco con Canciones confinadas, en Gozón; y Ana Nebot y Aurelio Viribay con Las canciones de Mª Teresa Prieto: una compositora asturiana por descubrir, en Ribadedeva.

No faltará la música de cámara con Spanish Brass en Noreña; un proyecto inspirado en las culturas marítimas del Cantábrico con A Pedreira y la Trobadora del Cantábrico; y la fusión del bolero, tango, salsa o la bossa nova con el jazz con Vaudí en Tineo. Para el público familiar habrá Kikirikirkí. Canciones pa neños y neños con Alicia Álvarez en Siero y un concierto de Petit Pop en Cangas de Onís.

En el marco del circuito de artes escénicas se realizarán 17 funciones en 14 concejos: Niue, under the coconuts de Escena Apache en Muros del Nalón; El viaje de Dorothy de Fantastique Company en Vegadeo; La loka historia de Frankenstein de ACAR Teatro del Mundo en Soto del Barco; Voces de Luz de Gas Teatro y X tu culpa de Escena Apache en Gozón; Swingers de El Jaleo Producciones Artísticas en Pravia; Grandes ilusiones de José Armas El Ilusionista en Navia, que también representará Ilusiones en Ribadesella; El monstruo revoltijo de É Vero Teatro en Corvera de Asturias; Cuentacuadros con Maruja Mallo de Cuéntame un cuadro en Siero; Amanda y les castañes máxiques de Ambigú Mediabroadcast en San Martín del Rey Aurelio; Con M mayúscula de Kamante Teatro en Mieres; Cantos de fuego de Compañía Vuelta y Media en Laviana; Cuentos de siempre para niños y niñas de ahora de David Acera, Los cuentos del conejo listo y el tigre de dos bigotes de Grupo de Teatro Los Pintores y Nubes de cuento de Tras la Puerta Títeres en Somiedo; y Xuanón Namoráu de Producciones Nun Tris en Ribadedeva.

De la mano del circuito de artes visuales se mostrarán ocho exposiciones en siete concejos en el mes de junio.

La programación de los circuitos de Asturies, Cultura en Rede puede sufrir modificaciones en función de la evolución de la pandemia por Covid-19. Se puede consultar las fechas, horarios y la información actualizada en