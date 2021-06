El Magnànim edita un estudi sobre l'impuls "pioner" de Blasco Ibáñez a l'educació i cultura valencianes

La vicepresidenta de la Diputació de València i presidenta del Magnànim Maria Josep Amigó ha destacat que "el Magnànim havia de col·laborar en el centenari de l'última visita a València en vida d'un gran escriptor valencià i ho ha fet amb la publicació de l'estudi complet sobre l'aportació de Blasco Ibáñez a l'educació i la cultura".

El volum, que es publica en la col·lecció 'Arxius i Documents', ha estat a càrrec del professor de la Universitat de València Luis Miguel Lázaro Lorente.

El títol es deu al fet que en els primers anys del segle XX, a Vicente Blasco Ibáñez li agradava presentar València com la Nova Atenes del Mediterrani. Aquest era una imatge clarament vinculada a un projecte polític-social i cultural-educatiu que buscava la modernització de la ciutat pel triomf de la raó base del progrés.

El programa de Blasco per a València era coherent amb l'anàlisi que durant la Restauració el republicanisme espanyol fa dels problemes d'Espanya, que considera que, en la base de la seua letargia i endarreriment, hi havia un problema cultural i educatiu per a resoldre que obstaculitzava la modernització i europeïtzació de l'estat. L'educació popular era vista així com la base de la redempció de l'estat i de l'emancipació, explica la institució cultural en un comunicat.

En aquest sentit, el polític, novel·lista i editor valencià va apostar per a expandir l'educació i cultura populars i va proposar en 1900 la creació d'una verdadera Biblioteca Popular a València, va engegar en 1903 una pionera Universitat Popular, i va recordar en 1907 als seus coreligionaris la importància de les escoles laiques enfront dels casinos.

DEFENSA DE L'ESCOLA LAICA

Així mateix, es va dedicar al seu negoci editorial com una forma de difondre la cultura fins a la seua mort en 1928. En el llibre hi ha capítols monogràfics sobre la defensa de l'escola laica, l'educació dels d'adults, la lectura popular i l'educació populars, apunten.

L'obra es presentarà dimarts que ve, 8 de juny, a les 19.00 hores, en el pati del Centre Cultural La Beneficència, amb la presència de l'autor, el catedràtic d'Història de l'Educació de la Universitat de València Alejandro Mayordomo Pérez, i el director del Magnànim, Vicent Flor.

Luis Miguel Lázaro Lorente és catedràtic de Teoria i Història de l'Educació de la Universitat de València. Dins del camp de la història de l'educació a Espanya s'ha especialitzat en la història de l'educació popular.

Ha publicat 'Ferrer Guardia y la pedagogía libertaria' (Barcelona, 1977 i 1980); 'La Escuela Moderna de Valencia' (València, 1989); 'Las escuelas racionalistas en el País Valenciano' (València, 1992); i 'Prensa racionalista y educación en España' (València, 1995).