Blanca Romero reacciona a los rumores que relacionan a su hija, Lucía Rivera, con Jaime Conde

La pasada semana comenzaron a circular rumores de una posible relación entre Lucía Rivera y Jaime Conde, un amigo con el que la modelo se dejó ver en sus últimas apariciones públicas. Esto provocó que la joven se pronunciara para desmentir estas informaciones, y lo mismo ha hecho su madre, Blanca Romero.

En un encuentro con la prensa, la intérprete ha aprovechado para negar este viernes el supuesto nuevo noviazgo de su hija, fruto de su pasada relación con el torero Cayetano Rivera. "No hay nada, no hay nada. Solo es un amigo", ha dicho.

Eso sí, la artista ha opinado que Conde "es guapísimo" y no ha negado que sí le gustaría ver a su hija de la mano con un joven como él. "No lo conozco, la verdad, pero por lo que vi en la foto el chaval es muy guapete", ha zanjado.

El pasado lunes, la hija de la intérprete emitió, muy a su pesar, un comunicado a través de Instagram para aclarar que Conde solo es "un amigo": "No sé por qué me tengo que ver obligada a hablar de mi vida privada para que no haya titulares totalmente fuera de contexto y de la realidad. Me da mucha pena".

"Jaimito y yo solo somos amigos. Desde hace bastante tiempo no entiendo tantísima polémica, y tantas ganas de verme con novio. Me veréis con más amigos haciendo planes sin necesidad de tener nada más, no vaya a ser...", sentenció la influencer, de 22 años, en su publicación.

Esta no era la primera vez que Rivera exponía su enfado ante rumores de este tipo. Una muestra de ello fue la tajante respuesta a la prensa en un evento al que acudió el pasado año, y en el que opinó que podía estar enamorada tanto de una mujer como de un hombre.