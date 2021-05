Lucía Rivera estalla ante los rumores sobre su estado sentimental: "Tenéis muchas ganas de verme con novio"

Lucía Rivera nunca suele hablar sobre su situación sentimental. Sin embargo, tras su ruptura con Marc Márquez, han sido muchos los rumores sobre sus supuestos nuevos romances. El último, el que habría iniciado con Jaime Conde, un joven con el que se ha dejado ver últimamente y que, tal y como ella misma ha comunicado, es solo su "amigo".

Harta de cruzarse con informaciones que no son ciertas, la hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero ha publicado este lunes una 'historia' en su perfil de Instagram para dejar claro que Conde, con el que hace días fue fotografiada en la madrileña plaza de Navalcarnero, es solo un amigo con el que comparte aficiones.

"No sé por qué me tengo que ver obligada a hablar de mi vida privada para que no haya titulares totalmente fuera de contexto y de la realidad. Me da mucha pena", rezan las primeras líneas del comunicado, el cual la modelo ha publicado junto a una imagen en la que ambos amigos posan dentro de un coche.

Lucía Rivera desmiente los rumores sobre su noviazgo con Jaime Conde. INSTAGRAM

"Jaimito y yo solo somos amigos. Desde hace bastante tiempo no entiendo tantísima polémica, y tantas ganas de verme con novio. Me veréis con más amigos haciendo planes sin necesidad de tener nada más, no vaya a ser...", zanja la influencer, de 22 años, en su publicación.

No obstante, esta no es la primera vez en la que Rivera expone su enfado ante rumores de este tipo. Una muestra de ello fue la tajante respuesta a la prensa en un evento al que acudió el pasado año, y en el que opinó que podía estar enamorada tanto de una mujer como de un hombre.