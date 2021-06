La historia de Loli, una vieja amiga de Isabel Pantoja a la que la cantante debe 76.000 euros, ha conmovido a muchos. La semana pasada, la anciana concedió una entrevista a El programa de Ana Rosa donde detalló cuál era su relación de amistad con la tonadillera y su difunto marido. Además, la quiosquera explicó que decidió prestarle el dinero a la cantante por la estrecha amistad que les unía, pero que finalmente la sevillana no cumplió con su palabra.

Loli lleva años esperando una respuesta de la que fue durante bastante tiempo una de sus íntimas amigas, pero Isabel Pantoja no se ha puesto en contacto con ella. Viendo la indiferencia de la artista, Loli decidió poner en manos de la justicia este caso, por lo que la cantante tendrá que enfrentarse en los tribunales a una demanda. La quiosquera ha mantenido en todo momento que lo que más le duele es la decepción personal y sentir que no se le ha escuchado.

La invitada ha explicado que, a pesar de todo lo que ha pasado, le sigue teniendo cariño a Kiko Rivera e Isa Pantoja, con los que guarda bonitos recuerdos. Al parecer, Loli siempre ha tenido una relación muy especial con ella desde que era a penas una niña, y con la que sigue en contacto. "A mis sobrinos no los he querido tanto. Yo a la niña la quiero mucho", ha comentado la entrevistada.

La anciana ha contado algunos de los momentos que pudo vivir con los dos hermanos en Cantora y narrando cuando jugaba con la colaboradora de El programa de Ana Rosa mientras ella cantaba. Isa P, muy emocionada desde plató, se ha pronunciado en directo sobre la polémica que rodea a su madre y a este caso y ha sacado la cara por la quiosquera sevillana. "Ay, que me emociono, me va el corazón a mil porque me ha hecho recordar momentos muy bonitos de mi infancia y Loli ha estado presente", ha comentado la tertuliana.

La exconcursante de La casa fuerte ha lamentado que la situación se haya desenvuelto de esta forma y ha criticado que Loli ni siquiera haya recibido una respuesta por parte de la deudora, que en este caso es su madre. "Creo que cualquier familiar, cualquiera de nosotros, pues tenemos que entenderlo y no podemos hacer como si no pasara nada porque pasa", ha comentado la colaboradora de Mediaset.

Chabelita ha confirmado el testimonio de la damnificada y ha verificado que todo lo que ha contado en televisión es cierto. La tertuliana ha contado que ella misma ha podido ver los papeles que demuestran los pagos realizados a su madre y en los que también se refleja que Isabel Pantoja le devolvió 10.000 euros de la deuda. Ahora será la justicia la que analice toda esta documentación y juzgue a la cantante.