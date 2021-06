PP, Cs y PR+ rechazan una moción del PSOE sobre la sirena del Espolón porque "la solución es mucho más sencilla"

Un rechazo expresado en el 'no' de PP, Cs y PR+ que, entre duras críticas a PSOE y UP y al alcalde -a quienes han acusado de "hacer el ridículo" en este asunto o incluso de "interés partidista"-, han considerado que "la solución es mucho más sencilla" y "se podría haber adoptado hace tiempo, de modo que podría estar ya sonando", apelando al artículo 12 de la Ordenanza municipal de ruido.

En defensa de la moción, el portavoz del Grupo Socialista Iván Reinares ha recordado que "la sirena del Espolón tiene su origen a mediados del siglo pasado, ha habido momentos en los que no ha sonado por aspectos técnicos, pero ahora, se ha parado por contravenir la Ordenanaza de Ruidos".

El cese de la actividad, ha señalado, "ha sido motivada por una denuncia de un particular, lo que ha llevado a la propietaria de la sirena, Ibercaja, a que no sonara más y ha señalado que "la sirena en un elemento sonoro de la memoria histórica de la ciudad, parte de la riqueza de patrimonio de Logroño". Ha defendido la necesidad de buscar soluciones definitivas, y ha apostado por alguna figura de protección para la sirena.

A la moción se han presentado tres enmiendas, la primera, de UP, en la que, como ha explicado su portavoz José Manuel Zúñiga, se pide añadir la necesidad de "conciliar para que el impacto sonoro sea el menor posible", por lo que ha planteado un estudio técnico para modular el sonido. Esta enmienda ha sido admitida por los socialistas.

Por Cs, su portavoz Ignacio Tricio ha pedido incluir las más de 13.000 firmas recogidas para su mantenimiento, y ha mostrado sus dudas sobre "que realmente quieran mantener la sirena, o solo hacer un paripé y conseguir votos". No ha sido aceptada, en este caso, porque, como ha dicho Reinares, "no solo no aporta nada, sino que quita un punto" de la propuesta inicial. "Buscamos una solución definitiva, no experimentos", ha dicho.

Y en la tercera enmienda, del PP, se expresa que "queremos que se mantenga el sonido de la sirena", como ha dicho su portavoz Conrado Escobar, "y para que salgan PSOE y UP de su ensimismamiento, con el que están haciendo el ridículo, le damos la solución: que el alcalde dicte una Resolución de Alcaldía para que mañana mismo pueda volver a sonar la sirena, lo puede hacer".

Tampoco se ha aceptado esta enmienda, que Reinares ha dicho "no entender muy bien, porque dicen que quieren preservar el sonido, pero luego su propuesta no lo hace, porque según la Ordenanza, y con una Resolución de Alcaldía, sería en ocasiones puntuales".

Tras el debate de las enmiendas, y en el turno en contra de la moción, por el Grupo Mixto, el regionalista Rubén Antoñanzas ha dicho que "desde el PR+, no se puede apoyar lo que es una mutilación de nuestro patrimonio", además de señalar que "no entendemos el motivo de esta propuesta, porque además no lo explican".

"Lo que han hecho con esta moción complica el procedimiento y la solución, por un interés partidista. Propuse que viniera como Declaración Institucional y dijeron que no. Si hubiéramos seguido el procedimiento administrativo, estaría ya solucionado el tema", ha dicho el edil del PR+, que ha planteado una Resolución de Alcaldía para pedir a la Consejería de Cultura que se declare Bien de Interés Cultural.

En el mismo turno en contra, Ignacio Tricio ha incidido en la voluntad de Cs de que "la sirena vuelva a sonar y lo haga cuanto antes", pero ha criticado "sus formas, porque pretendían hacer ver que había sido el PSOE el que hacía que la sirena volviera a sonar, pero se les ha vuelto en contra".

"Quiere que le votemos en contra para quedar como los malos, cuando es todo lo contrario, si hubiera hecho algo podría estar ya sonando. Si está aún silenciada ha sido por su inacción", ha afeado al equipo de Gobierno y al alcalde, a quienes ha criticado que la moción "es innecesaria, porque la solución es muchísimo más sencilla, es potestad del alcalde".

Por parte del PP, su portavoz Conrado Escobar ha incidido en que "ha quedado claro que la voluntad de PSOE y UP es que o no quieren que suene la sirena o que quieren que suene menos y poco", al tiempo que ha insistido en que "la solución es muy sencilla, pero rehúsan a tomarla y prefieren enredar la situación", mientras se ha preguntado "qué pasará después de que la moción salga rechazada". "Si yo fuera alcalde, la sirena mañana sonaría", ha asegurado.

En el turno de portavoces, Zúñiga ha señalado el sonido "estridente, desagradable y que molesta a muchas personas", por lo que ha apostado por "mitigar el ruido para que no cause sobresaltos cada mediodía". "Hay 13.000 firmas para que siga, otros más de 100.000 logroñeses no lo han pedido", ha recalcado el portavoz de Unidas Podemos.

Por el Grupo Socialista, el concejal Adrián Calonge ha refutado la apelación del artículo 12 de la Ordenanza "porque alude a momentos puntuales" y ha resaltado que "el objetivo es que se declare BIC que no es sacarlo porque se quiere sin más, ésa es la solución definitiva que traemos". "Tenemos propuestas y las llevamos a cabo como equipo de Gobierno", ha defendido el edil de Patrimonio.

Para cerrar el debate, el alcalde Pablo Hermoso de Mendoza ha explicado que "por primera vez hay una denuncia formal contra la sirena, no una queja, porque entiende que el ruido vulnera la Ordenanza de Ruidos de la ciudad, el Ayuntamiento actúa y se comprueba que los decibelios superan los permitidos", que desemboca en que Ibercaja la silencia.

"No tengo potestad de hacer lo que proponen, las cosas no son tan sencillas. Si lo fueran, ya estaría todo solucionado", ha señalado el primer edil, quien ha señalado que no hay base jurídica para que siga sonando porque lo recogido en la Ordenanza "es para casos puntuales, no para algo diario". Y ha apuntado a que la vía más rápida y eficaz es que "quien es propietario solicite al Ayuntamiento la declaración como bien inventariable, y en eso proceso estamos Ibercaja y Ayuntamiento".

MÁS MOCIONES.

Por otro lado, se ha rechazado una moción planteada por el PP para "adecuar el entorno del Parque Felipe VI, garantizando el acceso peatonal desde todas las calles", ya que, como ha señalado la edil 'popular' Celia Sanz, "solo tiene una entrada, el resto está todo vallado".

En contra de la propuesta, Antoñanzas ha reseñado que el parque y el entorno "van a acabar en esta Legislatura, cuanto antes mejor". Por UP, José Manuel Zúñiga ha apuntado, igualmente, que "se va a seguir con la obra", mientras que el edil socialista Adrián Calonge ha insistido en que las obras van a continuar "con la mejor solución".

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, ha apuntado que "cada vez estamos más cerca de acabar las obras de la Fase I del soterramiento", aunque ha señalado que "aún faltan algunas importantes", como el Nudo de Vara de Rey. "Somos los principales interesados en que se acabe lo antes posible", ha subrayado.

El alcalde de Logroño Pablo Hermoso de Mendoza ha finalizado el debate, destacando la opción de la ciudad a la Capitalidad Verde, con el buen trabajo realizado en este aspecto. Y, sobre el Parque Felipe VI, ha afirmado que "lo veo lleno de gente, no veo que sea una zona enjaulada ni cerrada, es un parque que está siendo disfrutado al máximo por los ciudadanos".

Por último, se ha aprobado por unanimidad una moción de Ciudadanos "para el desarrollo de la colaboración con el Centro Riojano en Madrid de jornadas de promoción de Logroño y el V Centenario del asedio de la ciudad".