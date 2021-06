La 'confesión' de Pablo Motos a Malú: "No hay nada que me guste más que una cosa que esté prohibida"

La música siguió sonando este miércoles en El hormiguero gracias la visita de Malú, que acudió al programa de Antena 3 para presentar su nuevo single, Secreto a voces, que se iba a estrenar, oficialmente, a las 22:30 horas.

Pero Pablo Motos no pudo contenerse y a las 22:10 horas le 'confesó' a su invitada sobre el estreno del videoclip de la canción que "no hay nada que me guste más que una cosa esté prohibida, son 20 minutos antes...".

"¿No nos van a matar ni nada de eso?", afirmó Malú, pero el presentador señaló entre risas que "estamos en directo, pueden hacer lo que quieran después... ¡A tomar por saco!" y, a continuación, emitió unos segundos del videoclip de Secreto a voces.

La cantante comentó sobre la canción que "es un grito a la libertad, una forma de desahogarte, de liberarte. Libertad en todas sus formas, libertar de ser, de vivir, de sentir, de hacer lo que te dé la gana y que nadie te juzgue".

Entonces Motos le preguntó: "¿Te has sentido muchas veces juzgada?". Malú respondió que "la mayoría de las veces somos nosotros mismos nuestros peores jueces. Una vez que consigues dejarte ser, dejarte vivir, eres mucho más feliz y todo lo exterior es totalmente ajeno a ti".

El nuevo disco verá la luz próximamente, pero su edición ha sido de una forma especial, ya que la cantante afirmó que "ha sido mucha parte online, he ido al estudio sólo dos veces y me ha parecido brutal".

Tras más de dos años sin pisar un escenario, próximamente saldrá de gira para presentar el nuevo álbum: "Claro que salimos, el año que viene estamos girando por encima de mi cadáver, tengo muchas ganas".