Crema un magatzem d'una empresa de roba usada de L'Olleria

Efectius de bombers s'han mobilitzat aquest dimecres per a sufocar un incendi declarat en una nau de L'Olleria (València) utilitzada com a magatzem per una empresa de roba usada, segons ha informat el Consorci de Bombers.