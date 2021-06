Broncano: "Roberto Leal me presentó a su bebé y pasé un mal rato, era el hijo de mi enemigo..."

La Resistencia recibió este martes la visita de Gorka Otxoa, que acudió al programa para presentar su nueva serie, Paraíso, que se estrena en Movistar el 4 de junio, y donde comparte reparto con Macarena García e Iñaki Ardanaz, entre otros.

Pero Broncano quiso piropear a su invitado y señaló que "eres el típico que dicen que pareces muy majo: Lo sabes, ¿no? Caes bien". El actor le respondió que "por lo visto el tema cuela...".

"¿Quién crees que cae todavía mejor que tú?", le preguntó el presentador, a lo que Otxoa contestó: "Es complicado, no se me ocurre a nadie", respuesta que provocó las risas en el teatro Arlequín de Madrid, donde se graba La Resistencia.

Gorka Otxoa y Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

El conductor del programa propuso a Roberto Leal: "Es el puto amo y majísimo. Además, él canta y baila y yo, no...", afirmó el invitado. Broncano comentó que "me presentó a su hijo el otro día".

"Vaya rato, no sabía qué hacer. Me trajo a su bebé de un mes y, en ese momento, tenía en mis manos al hijo de mi enemigo, parecía una novela griega antigua", destacó el presentador.

Y añadió que "además el niño es muy gracioso, muy guapo. Lo acuné un poco y se lo devolví a Roberto". Concluyó recordando que "le dije: También me has ganado en esto y yo no voy a dejar nada bueno en el mundo...".