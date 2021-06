Dani Mateo es felicitado en directo por su cumpleaños: "¿Cómo me hacéis esto? Yo, sin guion, la lío"

El intermedio comenzó el programa con una felicitación, en directo, muy especial por parte de Sandra Sabatés y Wyoming a uno de sus colaboradores, Dani Mateo, que cumplió años este martes.

"Habrás ahorrado algo para comprarle un regalito a Dani Mateo, que es su cumpleaños...", afirmó Sabatés. El presentador, sorprendido, exclamó: "¡Bastante regalo tiene con mi presencia a su lado!".

Pero tras su broma, Wyoming pidió un fuerte aplauso al público presente en el plató del programa de La Sexta para el periodista, que apareció en escena saludando a los espectadores mientras sonaba Happy Birthday de fondo.

Dani Mateo, en 'El intermedio'. ATRESMEDIA

"Que pasa: ¿Te has comido todos los pastelitos en Zapeando?", le preguntó el madrileño a su colaborador, que le contestó: "¡Pero bueno! ¿Cómo me hacéis esto? Yo, sin guion, la lío, o me hagáis hablar", admitió Mateo.

Wyoming señaló entre risas para despedirle: "Si, mejor llévenselo, que disfrutes tu cumpleaños...". Mateo, agitando el brazo, fue saliendo de la escena para que diera comienzo el programa del día.