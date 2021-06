Manolo Lama habla claro sobre su despido de Mediaset: "Alguien envenenó con mala baba a Vasile"

Los medios de comunicación están cambiando debido al influjo de las redes sociales. En este contexto, son muchos profesionales del sector los que deciden usar estos nuevos canales de comunicación para expresarse más libremente. Manolo Lama ha sido uno de los últimos en hacerlo hablando claro sobre su despido de Mediaset.

El periodista deportivo Siro López tiene un canal en la red social Twitch en el que hace entrevistas a personajes reconocidos. El último de ellos en unírsele ha sido el mítico presentar de la cadena Cuatro, Manolo Lama.

Lama ha hablado sin pelos en la lengua sobre las partes más escabrosas de su vida. Entre otros, ha contado que su peor época fue cuando era un niño de unos nueve años, ya que tuvo una enfermedad llamada osteomielitis. "En aquella época era una infección incurable, te entraba una infección por el tuétano del hueso y te iba comiendo", explicó.

Pero también habló de temas algo más peliagudos, como cuando dejó de presentar Deportes Cuatro, en septiembre de 2016: "Me entero un viernes al acabar el programa. En la puerta hay un señor, el pobre descompuesto, que me está esperando con una carta y cuando la leo veo que dejo de presentar Los Manolos".

"Cuatro nunca me despidió, lo que me decían era que me relevaban de Los Manolos. Creo que alguien envenenó con mala baba a Vasile", añadía más adelante llegando a afirmar que detrás de esto había "una mano negra".