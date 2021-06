Así es Lucas, el hijo de Toni Cantó que acaba de cumplir la mayoría de edad y que podría seguir los pasos de su padre

Lucas Cantó Hidalgo ya es mayor de edad. El joven es el segundo hijo del actor y político Toni Cantó, quien en 2003 se convertía en padre de nuevo junto a la que era su pareja por aquel entonces, la presentadora de televisión Carla Hidalgo.

Poco se sabe de Lucas más que lo que el joven muestra en sus redes sociales. Sin embargo, este ya apunta maneras: en su biografía de Instagram se define como "artista", lo que indica que podría querer seguir los pasos de su padre en el mundo de la interpretación o en cualquier otro plano que implique ser creativo.

Desde finales del pasado año, Lucas únicamente ha compartido cuatro publicaciones en dicha plataforma, y todas ellas siguen el mismo patrón: contienen autorretratos editados con distintos filtros y una retahíla de memes. Además, el joven sigue a cuentas de tecnología y zapatillas, así como a famosos como Kanye West.

El joven, que comparte un indudable parecido físico con ambos progenitores, alcanzó la mayoría de edad el pasado 30 de abril, fecha en la que su madre le dedicó unas cariñosas palabras a través de Instagram.

"Hoy cumples 18 años. Es el día de tu mayoría de edad y sólo puedo decir que no puedo estar más orgullosa de ti, y del hombre en el que, te has convertido. No hay un solo día que no me abraces, me digas que me quieres, me digas lo grande que soy y lo guapa también", rezan las primeras líneas de su post.

"Eres mi columna, mi consejero y mi paz cuando ha habido días malos. Estoy feliz de haberte parido porque, cuando una se compromete a ser madre, también se debería comprometer a criar seres buenos, nobles, generosos y leales. Te quiero infinito Lucas... infinito", zanjó Hidalgo.

El día del cumpleaños del joven le pilló a su padre en plena campaña electoral por las elecciones de la Comunidad de Madrid. Eso sí, no cabe duda de que, entre tanto ajetreo, el rostro del PP sacó un momento para felicitar a su hijo, del que, receloso de su vida privada, no suele hablar públicamente.

"No me gusta hablar de mis hijos en público, pero yo creo que tienen una vena artística importante. Creo que un padre tiene que ocuparse de que los hijos hagan lo que les dicte el corazón, ya que va a estar complicada la cosa para ellos. Por desgracia, se ha roto esa realidad que había de que cada generación vivía mejor que la anterior", opinaba Cantó en una entrevista con Europa Press.

El político dio la bienvenida a su primera hija, Carlota, en 1992. Hija del intérprete de Siete vidas y de la actriz barcelonesa Eva Cobo, falleció en un accidente de tráfico en el año 2011. Por otro lado, poco después del nacimiento de Lucas, nació Violeta, cuya madre es Mar Regueras.