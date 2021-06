'Ya es mediodía' homenajea a Rocío Jurado con una actuación en directo y Amador Mohedano rompe a llorar

Este martes 1 de junio se cumplen 15 años del fallecimiento de la cantante Rocío Jurado. Por ello, el programa de Ya es mediodía le ha dedicado un emotivo homenaje que ha dado comienzo con la actuación en directo de Laura Gallego que ha interpretado dos de los temas más reconocidos de la artista, Vibro y Como yo te amo.

El plató de Telecinco se ha venido arriba entre los aplausos de agradecimiento tras la actuación de la artistas junto al grupo de músicos. En la mesa de colaboradores ha estado Rosa Benito, cuñada de Rocío Jurado y uno de sus mayores apoyos en los últimos años de su carrera musical. Su hermano, Amador Mohedano, no ha querido perderse este homenaje a la que fue como una madre para él y ha conectado con el programa en directo.

Amador se ha mostrado muy emocionado en su intervención y la congoja casi no le ha dejado articular palabra. "Los recuerdos son imparables. Yo me acuesto pensando en Rocío y le levanto pensando en mi hermana porque me hace mucha falta", ha empezado diciendo el invitado que se ha roto tras pronunciar estas palabras. "Ay, que te estás emocionado", ha comentado la presentadora, Sonsoles Ónega. "Es que me hace mucha falta", ha contestado entre lágrimas.

Desde plató, su ex mujer, Rosa Benito, se secaba las lágrimas viendo a su ex marido que ha recibido a la prensa en su casa de Chipiona, ciudad en la que nació y se crío la más grande y su familia. Tras él se podía intuir varios cuadros y fotografías de la cantante andaluza decorando el porche de la vivienda. Amador ha explicado que se trata de una especie de museo de su hermana, pero que tras este invierno tan lluvioso ha tenido que quitar algunos cuadros.

Como una madre para sus hermanos

Uno de los colaboradores ha preguntado a Amador si esperaba que después de 15 años de la muerte de su hermana se le seguiría homenajeando en programas de televisión, a lo que ha él ha respondido: "Esto seguirá más, porque a Rocío la adoraba el mundo entero y no digo que estos últimos años viene gente del mundo entero a aquí (Chipiona)". "Amador, ¿por qué te hace tanta falta tu hermana?", ha comentado la presentadora, tras escuchar la pregunta, Amador se ha derrumbado por completo y no ha podido continuar con el directo.

Su ex mujer ha intervenido para echarle un cable y ha explicado que Rocío Jurado prácticamente ha criado a su hermano, ya que al ser la mayor de los hermanos ayudaba a su madre viuda con los pequeños de la casa, de ahí el aprecio de Mohedano por su hermana mayor. Tanto Rosa como Amador han definido a la artista gaditana como una mujer adelantada a su tiempo por su forma de vestirte y comportarse encima de un escenario.