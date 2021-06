Once diseñadores y firmas vizcaínas mostrarán sus trabajos en La Encartada Moda 2021

La Encartada Moda 2021 'Barriro geurean - Back to the origins, back to the original' vuelve este años para mostrar algunos de los trabajos de profesionales de la moda vizcaína "más vanguardista", según han destacado en la presentación de la edición de este año, que ha contado con la presencia de la diputada de Euskera, Cultura y Deporte, Lorea Bilbao, del director del proyecto, Alberto Etxebarrieta, y el comisario de arte Aimar Arriola.

Este encuentro impulsado por la Diputación Foral de Bizkaia, que reúne cada año a reconocidos diseñadores y artistas vascos e internacionales, vuelve este año con "más fuerza e ideas renovadas", han asegurado, tras recordar que la edición prevista para el año pasado tuvo que suspenderse debido a la pandemia de la Covid-19.

La sexta edición regresa este año con nuevos formatos para visibilizar y difundir el trabajo de los diseñadores del Territorio con un proyecto centrado en mostrar 15 trabajos diferentes realizados por profesionales vizcaínos de la moda.

Por un lado, la Encartada Fabrika Museoa volverá a convertirse el próximo 19 de junio una pasarela "única" donde desfilarán colecciones de Ifeelnut, Inedi Design School, Julene Gregorio, Kutxa Kultur, Pedrusco y Sutan.

El desfile se convertirá en una sesión de fotos en directo y 70 personas podrán vivir in situ la experiencia. Las entradas se sortearán entre todas aquellas personas interesadas que a partir de mañana dispondrán de toda la información en las diferentes redes sociales de la encartada moda.

En todo caso, todos los diseños que pasen por la pasarela de La Encartada podrán verse a través de la cuenta de Instagram, el mismo día en directo y en formato editorial de moda audiovisual a partir del 25 junio en la propia fabrica.

Así mismo, para esta edición se han elaborado cuatro Fashion Films en enclaves cercanos a la centenaria fábrica con Maitena Vega, Proyecto Hemen, Eder Aurre y Albec Bunsen. Estas piezas audiovisuales estarán proyectadas en La Encartada Fabrika Museoa.

Ese mismo día se celebrará una mesa redonda bajo la premisa 'Moda, comercio y ética ¿Y ahora qué?' donde se sentará a profesionales del sector como Gema Gómez (Slow Fashion Next), Jon Curutchet (SKFK), Imanol Carretero (Gu·Da Eyewear) y Mutur Beltz.

Además, según han destacado en la presentación, se podrá disfrutar de "los consejos y vivencias de una bilbaína venida del futuro como es la polifacética Nenita Danger, que ofrece humor e ironía como herramienta sanadora".

EXPOSICIÓN

Este año, como novedad, La Encartada Moda se prolongará en forma de exposición. En la muestra, que podrá visitarse del 25 de junio al 4 de julio, se mostraran una selección de las propuestas de los diseñadoras que han participado en esta edición. "Una exposición inédita por realizarse en un escenario único como es La Encartada Fabrika Museoa, un referente del patrimonio industrial", ha remarcado en la presentación.

Esta muestra exposición se complementará con la proyección de los Fashion Films y los trabajos presentaos en pasarela en formato editorial de moda durante La Encartada Moda 2021.

La muestra acogerá al mismo tiempo los trabajos de artistas como Andrea Box López, Laino Bilbao, Marga Santiago y SKFK que situarán sus creaciones "en diálogo" con el espacio en formato instalación.

ARTE XXL

Al mismo tiempo, hasta el 4 de julio la Encartada estará engalanada por grandes lonas que mostrarán varios trabajos de artistas de diferentes disciplinas. Con el objetivo de acercar una vez más la moda y el arte al mayor número posible de personas, la fachada de La Encartada Fabrika Museoa expondrá a modo de galería de arte pública, bajo el título Itxurak/Hechuras, los trabajos en formato XXL de los diferentes artistas vizcaínos invitados a formar parte de este proyecto.

Esta iniciativa de intervenciones artísticas en la fachada de la fábrica está desarrollada por el comisario de arte Aimar Arriola, por invitación de La Encartada Moda. La propuesta reúne a artistas plásticos y diseñadores del contexto vasco, pertenecientes a diferentes generaciones, y pone el acento en la idea de colaboración.

En concreto, participan los dúos formados para la ocasión por el diseñador Carlos Díez Díez y el artista Karlos M. Bordoy; los artistas plásticos Alba Burgos y Dogartzi Magunagoicoechea; y el artista Ismael Iglesias.

El objetivo de este proyecto es "dar cuenta de los numerosos cruces que se dan entre arte y moda, entre objeto artístico e indumentaria, en el ámbito material, técnico o de imagen, al margen de parámetros convencionales de las industrias de la moda y el arte", han explicado.

La propuesta se concreta en intervenciones visuales en formato lona de nueva producción, instaladas de manera temporal en las fachadas exteriores de La Encartada Fabrika Museoa.

