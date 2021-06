Albert: "Mis padres no saben que he venido a 'First dates', cuando me vean me insultarán o me echarán de casa"

Los comensales acuden a First dates en busca del amor y, aunque algunos se encargan de anunciar su presencia en el programa de Cuatro a todos sus amigos, familiares y en redes sociales para que les vean, otros lo hacen más de incógnito.

Y eso fue lo que le sucedió a Albert este lunes, ya que reconoció al llegar al restaurante que "mis padres no saben que he venido aquí, pero cuando me vean les diré que lo he hecho porque he querido", afirmó el estudiante y modelo barcelonés.

"El día que se emita el programa les diré que miren este canal –por Cuatro-, pero creo que me van a insultar mucho, o también puede que me echen de casa. Harán una de las dos", aseguró.

Al llegar se encontró en la barra con su cita, Andrea, pero tras presentarse, ninguno de los dos se lanzó a hablar con el otro, sobre todo porque el barcelonés admitió que "pensaba que no era mi pareja en el programa".

Andrea y Albert, en ‘First dates’. MEDIASET

"Soy virgen y hubo una vez que me lie con un chico y casi lo hago, pero al final no lo hice porque no era amor de verdad, solo era pasión y quería algo sincero, romántico y de verdad", le contó la joven a Carlos Sobera.

Andrea y Albert pasaron a la mesa para conocerse un poco más, donde hablaron de su historial amoroso y otros temas, intentando vencer a la timidez que crecía en ambos tras conocerse.

"Veraneo en la Sierra de Gata, no sé si sabes dónde está", comentó la extremeña. "¿En Sierra Nevada?", le respondió el modelo, pregunta que dejó descolocada a Andrea, que le corrigió, pero el barcelonés continuó sin ubicarse.

"¿Está en Andalucía?", señaló, pero enseguida ella le corrigió: "Está en Extremadura", pero, una vez más, Albert falló en geografía: "No sabía que allí había montañas, es que tengo poca cultura general", admitió. Andrea exclamó: "¿Cómo una persona no puede saber eso?".

Pese a que en el fotomatón Albert no se lanzó a besar a Andrea como ella quería, sí que quiso tener una segunda cita con la extremeña porque "me ha caído muy bien". Ella, por su parte, también quiso volver a quedar: "Me ha parecido un chico muy guapo y simpático".