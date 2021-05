València homenatjarà Rafael Pla, el Gran Fele, amb una gala especial en el Teatre Principal

El director general de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), Abel Guarinos, ha destacat que Pla tenia una "desbordant creativitat i sorprenent narrativa oral" amb la qual acompanyava "qualsevol dels seus actes familiars, laborals o amistosos".

"Les seues històries i idees, quasi sempre vinculades al món del circ dels segles XVIII i XIX, eren pura il·lusió, truc imponent i veraç, amb les quals ens deixava amb la boca oberta, feliços i emocionats. Una felicitat que transmetia als espectadors i al conjunt de professionals del circ que va crear a València i que són el seu millor llegat", ha expressat.

La regidora d'Acció Cultural de l'Ajuntament de València, Maite Ibáñez, ha exposat que Rafael Pla "es mereix" aquest homenatge perquè "va acostar l'amor al circ a diferents generacions, des de la creativitat i els valors". "Va apostar per un espectacle amb plantejaments teatrals, fusionant el món de la dansa amb el del teatre i altres disciplines artístiques", ha valorat.

A més, afig l'edil, "va destacar per la seua tasca de recuperació del circ, per la formació de joves artistes, la col·laboració amb universitats i diversos projectes de cooperació, així com per la divulgació del circ espanyol en àmbits internacionals".

D'aquesta forma, València "complementarà" les iniciatives de reconeixement al Gran Fele, com la Declaració Institucional aprovada en el Ple de l'Ajuntament de València del passat mes d'octubre.

L'espectacle serà gratuït i per a poder acudir cal arreplegar les invitacions en la taquilla del teatre fins a completar l'aforament permès.

L'espectacle comptarà amb una presentadora en directe que anirà introduint imatges tant en vídeo com a fotogràfiques que aniran mostrant la infància i adolescència de Rafael Pla, la seua faceta com a bussejador esportiu (arqueologia submarina), els seus primers passos en les arts escèniques, els seus viatges de cooperació a Tinduf (Alger), treballant amb Circ Gran Fele en els set campaments sahrauís, a Cuba en dos ocasions, en el Festival de les Tres Cultures (menonita, rarámuri i mestissa) en Cuauhtémoc (Chihuahua), Mèxic. També la seua participació, entre altres festivals estrangers, com el FIT de Bogotà (Colòmbia), el de Recife (el Brasil) i el de Lisboa (Portugal).

També hi haurà presència dels seus primers espectacles d'animació o el seu canvi en l'estètica dels mateixos, així com la creació del Circ Gran Fele. Tot açò, s'alternarà amb les actuacions en directe d'artistes que han participat en diversos espectacles del Circ Gran Fele i música en directe. En definitiva, una "gran festa" de celebració de la vida de Rafael Pla, Gran Fele.