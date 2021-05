Carolina Durante i La Casa Azul s'incorporen al cartell del Love to Rock en La Marina

Després de debutar a la fi de 2017 amb el senzill 'La noche de los muertos vivientes', el grup de noise pop Carolina Durante va cridar l'atenció de crítica i públic al març de 2018 amb la cançó 'Cayetano'. Eixe retrat sociològic de l'Espanya del moment a colp de guitarra i ironia els va portar a esgotar entrades en sales de tot el país i a ser un dels noms fixos en els cartells dels festivals.

La seua fórmula es va consolidar amb temes com 'El himno titular', 'Perdona (Ahora sí que sí)' en col·laboració amb Amaia Romero i, sobretot, amb el seu àlbum de debut de títol homònim. Actualment, la banda presenta els primers temes del que serà el seu segon llarga durada.

D'altra banda, La Casa Azul ha fet ballar a milers de persones amb les seues aproximacions al bubblegum, el sunshine-pop, l'europop i altres estils pensats per a les discoteques. Des de la seua primera presentació en directe a l'agost de 1999, Guille Milkyway, líder del projecte, ha aconseguit crear una identitat pròpia i ha aconseguit l'èxit amb composicions com 'La revolución sexual', 'Podría ser peor' o 'El momento'.

El seu últim senzill porta per títol 'Entra en mi vida' i va veure la llum el passat mes de març. Amb aquesta composició, el català avança l'arribada d'una nova etapa i d'un disc que veurà la llum el pròxim any.

Love to Rock va nàixer en 2020 per a sumar-se a les diferents iniciatives que pretenen convertir la zona marítima "en un lloc únic de projecció turística, cultural i d'innovació de la ciutat", a través de la iniciativa Love to Rock Experience, que que combinarà l'oferta musical amb un programa amb accions d'art, gastronomia i oci actiu per a tots els públics durant tot un cap de setmana, segons l'organització.