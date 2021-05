Isabel Pantoja se enfrenta a una persona del público y Risto le para los pies: "Hay que respetar"

Tras un parón en su emisión la semana pasada, Top Star ha vuelto a la parrilla de Telecinco en la noche de los sábados. El último programa ha vivido un tenso momento a raíz de la actuación de una concursante, que provocó una discusión entre Isabel Pantoja y una mujer del público y que se dio por zanjada cuando Risto Mejide intervino para posicionarse en el conflicto.

La madrileña Encarni Salazar fue una de las participantes de la noche, que impresionó al jurado con la canción Como el agua, de Camarón. La cantante Isabel Pantoja fue la primera en pujar por ella y la que más fascinada quedó por su "voz flamenca".

Tras la valoración de los otros dos mentores, Risto Mejide y Danna Paola, el presentador Jesús Vázquez pilló a Pantoja mirando hacia el público y al preguntarle, la tonadillera ha recalcado que a ella sí le gustó la actuación.

Fue entonces cuando se produjo la tensión entre la mentora y una mujer del público, que opinó lo siguiente: "Yo no soy flamenca, pero he ido a conciertos de flamenco y el agarre de la garganta me ha hecho llorar, tú no, me ha faltado, no me ha puesto los pelos de gallina como cuando oigo a Camarón o Chiquetete".

Al escuchar la crítica de la persona del público, Isabel Pantoja ha saltado y le ha interrumpido. "Mira, me vas a perdonar, ahora voy a hablar yo que entiendo más que tú. Esta señorita es la primera vez que se sube a un escenario y tú la estás comparando con estrellas como Camarón y mi primo Chiquetete, yo defiendo a Encarni porque no se ha subido nunca a un escenario, no se pueden comparar. Coherente, hay que ser coherente", le ha recriminado.

Finalmente, ha sido Risto Mejide quien ha mediado en el conflicto entre ambas poco después y ha dejado clara su postura. "Hay que respetar la opinión de personas con trayectoria como la de Isabel Pantoja, pero también la de personas del público", ha zanjado.