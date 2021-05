La UNED organitza un seminari sobre el director de cinema Luis García Berlanga

Escriptors, crítics, cineastes i professors universitaris analitzaran la mirada corrosiva, vitalista i mediterrània del director Luis García Berlanga en el curs ‘Humor i erotisme: Berlanga a grandària natural’, organitzat per UNED València i que es desenvoluparà, del 30 de juny al 2 de juliol, al Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM).

La trobada s'inclou dins de la programació de la 32a edició dels Cursos d'Estiu de la UNED i, a més, se suma a les propostes commemoratives de l'Any Berlanga. Serà la comissionada de la Generalitat per a les activitats, l'actriu Rosana Pastor, l'encarregada d'obrir el fòrum, al costat del professor de la UNED, assagista, crític cinematogràfic i director del curs, Juan Antonio Gómez; i la doctora en Filologia Hispànica, coordinadora d'Extensió d’UNED València i del curs, Begoña Sáez.

En les successives cites intervindran autors com ara Vicente Muñoz Puelles, que abordarà la relació entre Berlanga i l'artista Pierre Molinier; Julia Sabina Gutiérrez Sánchez, qui dissertarà sobre ‘Les dones imaginàries en Berlanga i Azcona’; i el cineasta i professor Kepa Sojo, amb una xarrada sobre l'esperpent i humor negre en ‘El verdugo’.

Altres conferències estaran a càrrec de l'ex fiscal general de l'Estat i crític de cine Eduardo Torres-Dulce, que pronunciarà la ponència ‘Berlanga o la comèdia d'Espanya’ i l'escriptor, crític i lletrat del Tribunal Suprem Raúl C. Cancio, qui se centrarà en ‘La luxúria nacional: l'erotisme hipodèrmic de Luis García Berlanga’.

La coordinadora de l’encontre, Begoña Sáez, explica que el curs pretén acostar el públic a “dos aspectes clau en la trajectòria de Berlanga, com van ser l'humor i l'erotisme”. “A través d'ells va saber donar vida a un imaginari berlanguià que, partint d'una mirada espanyola i valenciana, aconsegueix projectar-se molt més allà, creant una obra universal”, declara.

L'especialista afig que “humor i erotisme expliquen la vigència del cine de Berlanga, demostrant així l'actualitat de tots dos elements”. “La seua mirada àcida, corrosiva, el seu humor negre li van permetre disseccionar la societat espanyola de manera crítica. Al mateix temps la sensualitat al seu cinema, menys explícita, és fonamental en la defensa d’allò lúdic. I en la realitat actual no li falten motius al cine per a continuar explorant tant la crítica irreverent com el vitalisme tan mediterrani que van caracteritzar la mirada del mestre”, conclou.

L'assistència al curs podrà ser presencial o en línia i convalidable per 1 crèdit ECTS. El programa complet està disponible en www.unedvalencia.es.