Cvirus.- La Comunitat Valenciana suma 210 nous casos de coronavirus, una defunció i té dos persones ingressades més

Així mateix, la Comunitat Valenciana ha administrat un total de 2.654.163 dosi de la vacuna contra el coronavirus. Per províncies: 308.090 a Castelló, 978.058 a Alacant i 1.368.015 a València. Han rebut la pauta completa d'immunització (dos dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; i la dosi única de Janssen) 886.083 persones. Per províncies: 104.910 a Castelló, 327.104 a Alacant i 454.069 a València.

La xifra total de positius se situa en 394.035 persones. Per províncies, 34 a Castelló (40.840 en total); 61 a Alacant (147.603 en total); i 115 a València, (205.590 en total); el total de casos no assignats es manté en dos.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 122 persones ingressades: 16 en la província de Castelló, 2 pacient en UCI; 29 en la província d'Alacant, 5 d'ells en la UCI; i 77 en la província de València, 17 d'ells en UCI.

Des de l'última actualització s'han registrat 119 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 396.485 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 41.363 a Castelló, 148.024 a Alacant i 207.040 a València. El total d'altes no assignades es manté en 58.

A més, s'ha registrat una defunció en els últims 7 dies per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia es manté en 7.429: 804 en la província de Castelló, 2.833 en la d'Alacant i 3.792 en la de València.

D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 1.592 casos actius, la qual cosa suposa un 0,39% del total de positius.