John Davis, una de las verdaderas voces del grupo Milli Vanilli, falleció este lunes a los 66 años tras una dura lucha contra la Covid. Así lo confirmó su hija, Jasmin a través de Facebook, pidiendo a todos los que lo conocieron o siguieron que le dieran un último adiós.

Milli Vanilli fue un dúo de pop alemán formado por Rob Pilatus y Fab Morvan que debutaron en 1989 con canciones como Girl You Know It's True y alcanzaron la fama mundial llegando a hacer giras y conciertos. Incluso ganaron un Grammy a Mejor Artista Revelación en 1990.

Sin embargo, si por algo son conocidos es por el descubrimiento de su fraude aquel mismo año, pues estos dos artistas solo eran imagen y no cantaban en realidad, sino que hacían playback. Las voces verdaderas eran las de los cantantes Brad Howell y Charles Shaw, quienes grababan en el estudio, pero por múltiples desencuentros con el productor Frank Farian, Shaw terminó marchándose y siendo sustituido por John Davis.

Fue en noviembre de 1990 cuando el productor admitió este hecho públicamente, lo cual ocasionó un gran revuelo y decepción entre sus fans. Posteriormente, la organización de los Grammy retiró el galardón que les habían otorgado y su discográfica, Artista Records, quien negó estar implicada con ello, eliminó todo su catálogo impidiendo que se vendieran más discos.

Por ello, y dada la fama mundial del dúo alemán, muchos son los que habrán escuchado en alguna ocasión a John Davis y recuerden su voz en la boca de otro. Aun así, el fallecido artista se unió a uno de los falsos cantantes, Fab Morvan, para formar un nuevo grupo, pero no cosecharon el mismo éxito.

"Mi padre falleció esta noche por el coronavirus", reveló en Facebook su hija Jasmin. "Hizo feliz a mucha gente con su risa y su sonrisa, su espíritu alegre, su amor y, especialmente, a través de su música. ¡Dio tanto al mundo! Por favor, dadle el último aplauso. Le echaremos mucho de menos".

La joven ha abierto también una página en GoFundMe para poder costear un funeral con todas las medidas de seguridad de la Covid: "A causa del coronavirus, un funeral es aún más caro y para nosotros no es manejable. Pero nos gustaría ayudarle a tener una última actuación con la gente a la que quería y que le quería. ¡El gran final! Apreciaríamos mucho si puedes ayudarnos con una donación".