La bolsa isotérmica definitiva para nuestras excursiones está en Amazon: 13 litros de capacidad por solo 11 euros

Con la llegada del buen tiempo, las ganas de disfrutar de planes al aire libre se disparan. Ya sea a la montaña o a la playa, aprovechar el fin de semana para escapar de la ciudad y respirar tranquilidad es un deseo mayoritario. Aunque, claro, antes de lanzarnos a los brazos de la desconexión, toca organizar... ¡y trabajar! Lo primero, hacer las maletas con todo lo necesario para el destino al que vamos; después, asegurar que nuestro coche está a punto; y, por último, organizar las actividades que queremos realizar y tener en cuenta los materiales que vamos a necesitar, bien sean juguetes para la arena, unos bastones de trekking o, por supuesto, una neverita donde llevar el almuerzo.

De hecho, esta última es un objeto de culto para domingueros (¡y para los que no lo son tanto!). Y es que nos permite llevar a buen recaudo bebida y comida con la que disfrutar de un refrigerio en plena naturaleza. Y no, no hay por qué apostar por modelos compactos, difíciles de transportar y que ocupen demasiado espacio en el maletero: en Amazon hay uno por 10 euros que tiene todo lo que necesitas. ¿Quieres descubrirlo?

Esta nevera tiene una capacidad de 13 litros. Amazon

Por qué apostar por este modelo

Una de las ventajas de este modelo es que, pese a su tamaño compacto, ofrece una capacidad de 13 litros, lo suficiente para guardar ensaladas, frutas, sándwiches, bebidas y otros recipientes. Su capa interior está elaborada con papel de aluminio de grado alimenticio ecológico y rellena con espuma EPE que ofrece alta resistencia al calor y aislamiento, lo que contribuye a mantener frescos los alimentos y bebidas. Además, podemos llevar esta bolsa de picnic térmica a los diversos planes ya que está diseñada con un material duradero que es impermeable y fácil de limpiar. Por ello, es apta para días de camping, jornadas en la playa o excursiones para refrescarnos en una poza.

Además, es plegable para poder almacenarla cuando no la estemos usando. Su uso es práctico y cómodo puesto que incluye asas y correos ajustables para los hombros. Podemos escoger entre tres colores diferentes para adaptarlo a nuestros gustos.

