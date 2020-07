Amazon tiene el truco para hacer la maleta perfecta este verano...¡por menos de 10 euros!

Aunque el verano pasado te prometiste que no volvería a ocurrir, este año te ha vuelto a pasar: no has seguido los trucos para hacer bien la maleta y, ahora, no te cabe todo lo que necesitas... Y lo que sí has podido meter está totalmente desorganizado. Dramas estivales que no pasan de moda y que, lejos de convertirse en una anécdota divertida, son un quebradero de cabeza que nos invita a empezar nuestras con el pie torcido y el humor por los suelos. ¡Y eso que creías estar los consejos de los profesionales en materia de equipaje no eran tan importantes! Y, por ello, sigues sin saber qué es lo que has hecho mal esta vez...

Entre los errores causantes de estos desastres suele estar nuestra falta de precisión a la hora de doblar la ropa. Una tarea rutinaria en casa (que no todos llevan a cabo) pero que, a la hora de hacer la maleta, requiere unas habilidades dignas del dependiente de una tienda de ropa para lograr que cada costura ocupe un tercio de lo habitual y, además, evite que lleguemos a nuestro destino absolutamente arrugados.

La realidad es que doblar nuestros conjuntos es fácil, si uno sabe cómo... o cuenta con una ayuda extra como la que hemos encontrado en el catálogo de Amazon por poco más de 10 euros. ¿Sabes en qué consiste esta tabla de plástico y por qué es la solución a todos tus problemas?

El doblador de ropa, de InnovaGoods. Amazon

Cómo usar el doblador de ropa, paso a paso

Aunque podemos usar este utensilio para doblar todo tipo de prendas, la forma más efectiva de aprender a manejarlo es con una camiseta.

Debemos desplegar todo el doblador y colocar la prenda encima , haciendo coincidir el cuello de la camiseta sobre la parte superior de este objeto.

Después hay que cerrar primero la parte izquierda del utensilio. Una vez doblada, se retira este utensilio y vemos como esta parte de la prenda ha quedado doblada hacia el centro. Se repite la operación con el otro lado. Con estos dos movimientos, la prenda doblada solo ocupara la parte central del doblador. Si la manga sobresale un poco, podemos repetir el movimiento.

Por último, tan solo nos queda doblar la parte central inferior del doblador hacia arriba y la camiseta estará lista para meter en la maleta o guardar en el cajón.

Si queremos doblar una camiseta de manga larga, el único cambio es que, en el segundo paso, también tenemos que doblar las mangas hacia el centro. Para pantalones, el proceso es el mismo, pero debemos colocarlos en el centro de este utensilio, previamente doblados por la mitad.

