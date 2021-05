Tu horóscopo diario: jueves 27 de mayo de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 27 de mayo de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No sabrás bien a qué carta quedarte con el comentario de una persona con la que tienes una relación de trabajo y que no te ha gustado mucho. Quizá es el momento de poner las cosas en claro. Hazlo con las palabras justas y de forma amable.

Tauro

Si sabes escuchar, hoy te vas a dar cuenta de que hay alguien en la familia que está dispuesto o dispuesta a ayudarte más de lo que pensabas y eso es algo que debes de agradecer de todo corazón y con sinceridad. Hazlo en público, delante de todos.

Géminis

Te preocupa la salud y es cierto que no debes de perderla de vista y que te conviene cuidarte, pero tampoco es bueno que caigas en la exageración y en la obsesión. Busca el término medio y encontrarás un mayor equilibrio.

Cáncer

Hoy te sorprenderá algo que descubre o que te cuenta un amigo y que tiene que ver con otra persona, pero no debes dejarte llevar por críticas o por sospechas que no son reales. Pueden ser muy dañinas, ojo. Procura enterarte de la verdad.

Leo

Cuidado con las discusiones familiares que pueden surgir por diferencias de intereses e incluso por las distintas edades y maneras de ver la vida. Mantén la calma porque si se trata de hijos, es algo esperable y no debes preocuparte en exceso.

Virgo

Te intentarán convencer para hacer algo que en principio no te interesa mucho, pero si se trata de algo relacionado con el deporte o cuidar tu cuerpo, debes pensar que te vendría bastante bien. Analízalo y busca las posibles maneras de incorporarlo a tu vida.

Libra

No confiar en tu pareja o en tu familia no es nada positivo. Debes alejar de ti esa clase de sospechas porque no tienen fundamento. Nadie te está engañando ni pretende hacerlo, debes calmarte y ver las cosas con la mayor objetividad posible.

Escorpio

Ponerte una nueva meta y querer alcanzar algo mejor de lo que tienes profesionalmente es muy lícito y además hoy vas a dar un gran paso en este tema. Alguien que te ayuda y eso te emociona mucho, porque no lo esperabas ya.

Sagitario

No te importará hoy dejar lo que te apetece más hacer y que te resulta un tiempo divertido por alguien que necesita que estés a su lado o que le eches una mano. Eso te compensará emocionalmente. Ya tendrás tiempo de lo lúdico más tarde.

Capricornio

Es posible que recibas una oferta de un trabajo que no esperabas y que te va a llevar a darle muchas vueltas a la cabeza. Un buen paseo te ayudará a pensar en lo que realmente deseas y debes hacer. Significará, desde luego, muchos cambios.

Acuario

Puede que estés en un lado equivocado para acceder a algún nivel profesional que te interesa. Aspirar a algo mejor está muy bien, pero quizá debas prepararte mejor para llegar a tu meta. Es una realidad que debes asumir cuanto antes.

Piscis

Es necesario que pongas de tu parte y muestres tu afecto o tu agradecimiento a una persona que hace más por ti que tu por ella. Ir a lo tuyo es correcto, pero sin dejar por el camino a quien merece la pena. Procura no olvidar los intereses de los demás.