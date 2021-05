En marxa el dispositiu per a les Proves d'Accés a la Universitat, que realitzaran més de 24.000 estudiants

La consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual, ha presidit aquest dimecres la reunió de coordinació per a la posada en marxa del dispositiu de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), que se celebren els dies 8, 9 i 10 de juny i en les quals s'examinaran al voltant de 24.057 estudiants.

A la reunió, celebrada de forma telemàtica, han assistit la secretària autonòmica d'Universitats, Carmen Beviá; el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel; així com la directora general de Salut Pública, Ofelia Gimeno; el director general de centres, Ximo Carrión, i la gerent de FGV, Anaïs Maguzzato, entre uns altres.

Està previst que es presenten a les proves d'enguany al voltant de 24.057 estudiants. En concret, 8.397 persones s'examinen en la província d'Alacant; 12.838 en la província de València; i 2.822 en la Universitat Jaume I de Castelló.

Carolina Pascual ha destacat "la coordinació entre diferents departaments perquè les proves es desenvolupen de forma segura i eficaç". En concret, segons ha indicat la Generalitat en un comunicat, el dispositiu de coordinació busca atendre les necessitats específiques que alguns enclavaments de les PAU necessitaven enguany, com el reforç del transport o el control d'aglomeracions.

La consellera ha assegurat que "els campus estan absolutament preparats perquè tenen l'experiència de tot el curs, però en alguns punts s'han hagut de preveure altres emplaçaments amb major aforament i poder atendre així la distància de seguretat entre alumnes i alumnes, que enguany és d'1,5 metres de distància".

Així, s'ha previst un reforç especial des d'Emergències per als exàmens a Alcoi, Alzira, Xàtiva i l'antiga Escola de Magisteri de València, amb el fi d'evitar aglomeracions en l'accés i eixida dels exàmens.

Drons per a controlar aglomeracions

En aquest sentit, Pascual ha explicat que "des de la Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana s'ha proposat que aquells ajuntaments que disposen de drons per a control i vigilància s'activen eixe dia per a ajudar controlar de forma aèria les aglomeracions".

A més, hi haurà un reforç de la L4 del tramvia per al Campus de Burjassot de la Universitat de València a primera hora del matí i a última hora de la vesprada, coincidint amb l'inici i el final de cada jornada de proves.

Convocatòria 2021

En la província d'Alacant, 4.162 estudiants s'examinaran en el campus de Sant Vicent del Raspeig de la Universitat d'Alacant i en el Campus de la UPV d'Alcoi; mentre que la UMH examinarà a prop de 4.235 persones en diferents tribunals situats a Dénia, Benissa, Altea, La Nucia, Sant Joan d'Alacant, Elx, Torrevella i Oriola, aquesta última en dues seus, que són Les Salesas i en l'Escola Politècnica Superior.

En la província de València, la Universitat de València acull en diferents tribunals les proves per a 6.748 alumnes i alumnes, que faran els seus exàmens en el campus de Burjassot; l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria; antiga Escola de Magisteri; a l'Aulari Sud del Campus de Tarongers; i, finalment, campus d'Ontinyent.

Per la seua banda, l'Univeristat Politècnica de València (UPV) examinarà a 6.090 estudiants en diferents punts: en el campus de Vera de la UPV, en el Pavelló Esportiu de Xàtiva, i en la Cotoneta d'Alzira. En aquestes dos localitats hi ha hagut canvi d'ubicació enguany per a poder garantir la separació d'1,5 metres en l'examen.