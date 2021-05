AMP.-Imelsa.- Obrin un altre juí a Rus per les irregularitats en el 'call center'

Es tracta de la peça D del procediment i, en total, hi ha huit acusats. Aquesta resolució s'ha dictat una setmana després que el jutjat també obrira juí oral a Rus i altres 25 persones més per les peces dels 'zombies' en Imelsa i Ciegsa.

La nova resolució, que és ferma i solament pot ser recorreguda quant a la situació personal dels encausats, assenyala com a òrgan competent per a l'enjudiciament de la causa a l'Audiència de València.

Fiscalia Anticorrupció acusa Rus dels delictes continuats de prevaricació administrativa, malversació de cabals públics i tràfic d'influències i li demana huit anys de presó; per la seua banda, a l'exgerent d'Imelsa Marcos Benavent, autodenominat 'yonki dels diners', li atribueix els delictes de prevaricació i malversació també amb caràcter continuat i li demana quatre anys i mig de presó.

Els altres sis acusats en aquesta peça -com a autors directes o com a cooperadors necessaris- estan acusats de delictes continuats de prevaricació, malversació, falsedat en document oficial, falsedat en document mercantil i/o blanqueig de capitals. Entre ells està el sogre de Benavent, Mariano López, per al qual el fiscal reclama 13 anys de presó.

En l'acte, la jutgessa requereix a sis dels encausats perquè presten una fiança d'1.184.906 euros a fi de cobrir les possibles responsabilitats pecuniàries que en el seu moment pogueren declarar-se procedents.

RUS, "CAP" DE L'ORGANITZACIÓ

En aquesta peça, tal com desgrana el fiscal en el seu escrit de qualificació, al que ha tingut accés Europa Press, Rus va organitzar Imelsa per a les seues pròpies finalitats i els dels seus "compinches", tant de partit com a personals, i va nomenar a Benavent gerent.

El ministeri públic situa Rus com a cap de l'organització. En un moment determinat, abans de juny de 2012, el sogre de Benavent va arrancar a Rus el compromís d'adjudicar a la seua empresa -Servimun S.L.- un contracte públic de gestió tributària de servicis.

Així, Benavent va mantindre una reunió amb el seu sogre i un altre acusat per a posar en funcionament la maquinària administrativa "assegurant l'adjudicació fraudulenta del contracte" perquè des d'Imelsa no es posara objecció alguna a la necessitat de contractació, plec de condicions i adjudicació d'un servici "ineficaç" per als interessos generals però "rendible per als investigats".

Des de l'inici se sabia, tal com arreplega el fiscal, que es comptava amb la "necessària aprovació" de Rus, "sense la qual haguera sigut impensable procedir al desenvolupament administratiu de l'adjudicació". Així, per a "sortejar" els procediments de contractació de la Diputació i el control financer de l'interventor, Rus va utilitzar "de forma injusta" una encomana de gestió a Imelsa, "sent la primera de les vulneracions de la legalitat comeses per a aconseguir el seu propòsit".

L'informe de necessitat de la contractació ho va subscriure l'acusat Salvador Deusa com a cap de secció d'Avaluació i Planificació de la Diputació de València al desembre de 2012, amic personal de Mariano López.

En aquest procés, Benavent, "coneixedor de les intencions de Rus d'afavorir aquesta adjudicació", no va posar cap trava ni inconvenient en el procés administratiu de selecció "com estava ordenat i convingut per Rus amb López".

Al desembre de 2012 es va publicar l'anunci de licitació amb un pressupost de 1.020.000 euros. En la mesa de contractació va tindre una participació activa en el tripijoc l'acusat Ricardo Ángel De Mari, cap de servici de la Diputació.

Servimun va rebre la major puntuació per a ser adjudicatària del contracte amb una proposició "totalment allunyada de la verdadera realitat del que realment podia i volia realitzar l'empresa", ja que mancava de qualsevol capacitat operativa per a dur a terme l'assenyalat en l'oferta, ni en mitjans tècnics, que eren a càrrec d'Imelsa, ni en mitjans personals, ni per experiència en l'objecte contractual.

Com a coordinador del contracte es va col·locar al fill de Mariano López, que es trobava en l'atur, i que no explicava ni amb experiència ni amb cap qualificació per al desenvolupament de les seues funcions. Però no va ser l'únic familiar que es va beneficiar de les contractacions, perquè també es va contractar a un altre familiar del sogre de Benavent.

Finalment, la formalització del contracte es va realitzar al juny de 2013 per un import de 842.975,2 euros, sense IVA, distribuït en tres anys. El treball va ser "defectuós" i "fracassat" des d'un principi. "Imelsa es va encarregar no solament de formar al personal contractat per Servimun, sinó de contractar el local, adequar-ho a les necessitats -tant amb mitjans tècnics com a materials- de tal forma que l'empresa no va realitzar cap desemborsament econòmic per a l'execució del contracte i es va limitar a realitzar pagaments als treballadors que havia contractat amb l'únic objectiu de donar una aparença d'execució del contracte". Es va pagar per treballs no fets.

En 2015, malgrat els intents de Mariano López de pressionar a diversos diputats perquè se seguira amb la "farsa" de la contractació, no va ser renovada pels informes negatius i la comprovació de la "inutilitat" del servici pel nou equip directiu d'Imelsa. El perjuí econòmic als fons públics va ser de 870.811,06 euros.

DINERS "RAPINYATS"

Mariano López va crear una empresa, Tècniques Legals Administratives S.L., per a fer-se amb els diners procedents de la contracta "simulant una relació contractual de l'empresa amb Servimun i poder introduir en el trànsit mercantil els diners rapinyats, gaudint del mateix sense que apareguera com a titular ni amo ni administrador de cap de les empreses".

La quantitat total que es va incorporar al trànsit mercantil, simulant operacions comercials a través de la societat T.L.A i provinent de Servimun ascendeix a un total de 198.835,48 euros, dels quals es van beneficiar tant Mariano López, com les també acusades Vicenta i María Concepción Torregrosa, "que no només apareix com a administradora formal de la societat, sinó que disposa de metàl·lic en el seu benefici sabent que aquesta societat manca per complet d'activitat comercial alguna que poguera generar ingressos lícits".

Al costat d'aquesta operativa i abans de la creació de la societat Tècniques Legals Administratives, Mariano López va gaudir dels diners de l'adjudicació gens més firmat el contracte el 7 de juny de 2013 a través de transferències bancàries del compte de Servimun S.L.

El fiscal conclou el seu escrit advertint que per a la investigació dels fets indicats ha sigut "determinant i activa" les declaracions prestades per l'acusat Marcos Benavent, que va confessar els fets davant la Guàrdia Civil quan prestava declaració per altres fets delictius, indicant les persones que participaven al costat d'ell.