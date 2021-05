Madrid Fusión Alimentos de España tienta a Robert de Niro con la cena de su vida

Madrid Fusión es uno de los congresos gastronómicos más influyentes del mundo. Un año más, Ifema será el escenario que acoja las distintas ponencias. El congreso se celebra en esta ocasión entre el 31 de mayo y el 2 de junio.

Para este año en Madrid Fusión/Alimentos de España han pensado en el actor Robert de Niro para promocionar el congreso. El problema, dicen, es que no tienen un duro para pagarle. De modo que le han hecho una oferta que no podrá rechazar. Le han tentado con lo que, al parecer, más le gusta: comer bien.

Y ese es el misterio: ¿vendrá De Niro a Madrid? Un vídeo promocional se ha encargado de crear la espectativa. En este breve clip, un presunto abogado de Madrid Fusión/Alimentos de España cuenta que el actor "suele pedir una cuantiosa cifra por este tipo de trabajos", pero la organización reconoce no tener dinero para pagar esos honorarios.

A cambio le ofrecen una cena cocinada por cinco de los mejores chefs del mundo: Joan Roca, Mauro Colagreco, Martín Berasategui, Quique Dacosta y José Andrés. En el vídeo lo califican como "el menú degustación más exclusivo elaborado jamás". El "abogado" aconseja a De Niro que "escuche a su estómago, no a sus contables".

This is an offer for Mr.DeNiro. Please help us get to him. It's urgent. But it's worth it.#Robertsayyes #invaluablefood @CanRocaCeller @maurocolagreco @Berasategui @chefjoseandres @QiqeDacosta #madridfusion2021 pic.twitter.com/Jn02w5L3cB

— madrid fusion (@madridfusion) May 24, 2021

El actor, noticia en las ultimas semanas por sus problemas económicos, tiene (tenía) 48 horas para aceptar (el plazo empezó este lunes). Si este miércoles De Niro no ha firmado el contrato, la opción queda abierta para que otros famosos lo hagan.

Esta nueva edición de Madrid Fusión hace una importante apuesta experiencial, que se vivirá en directo, con muchas actividades para participar. Por primera vez en los 19 años de historia del evento, los congresistas podrán escoger si acudir presencialmente a IFEMA o seguir las ponencias a través de una plataforma digital.