El PSPV insta a evitar els "fanatismes" en el debat sobre l'ampliació del Port

En un comunicat, ha reaccionat així a la postura de l'alcalde, Joan Ribó (Compromís, que governa en la ciutat al costat del PSPV), que ha tornat a mostrar els seus dubtes sobre l'ampliació i ha llevat importància al pronunciament europeu perquè "és una comissió: ni més ni menys".

Sanjuán ha defès la posició dels socialistes valencians respecte al Port de buscar "una fórmula que no obligue a la gent a triar entre medi ambient o llocs de treball" i així la ciutat dispose d'una infraestructura "tan competitiva com a sostenible". "Ho hem dit moltes vegades. Cal plantejar un nou port que millore la situació actual i la seua relació amb la ciutat", ha asseverat.

Al seu juí, els polítics tenen l'obligació de formular propostes que respecten el medi ambient i que alhora siguen capaços de generar desenvolupament econòmic i treball: "I en això estem des del principi en el Partit Socialista i cada vegada, afortunadament, està més gent".

El PSPV va portar al ple una moció alternativa que cridava a treballar per la descarbonitzación del port de València fins a aconseguir l'objectiu de zero emissions abans de 2030, ha recordat com a exemple.

"Qualsevol intervenció del Port ha de tindre un impacte mediambiental nul. És més, hauria de servir per a recuperar l'espai retrocedit per les platges i aprofitar l'oportunitat per a donar solucions definitives a les platges del sud de la ciutat. No és una bona opció quedar-se com estem ara i no fer res perquè la situació ja és greu".