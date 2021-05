El Instagram de Loreto Sesma, la novia de Willy Bárcenas: posados, poesía y su nuevo libro

"Periodista, escritora y melómana", así se define Loreto Sesma, la novia de Willy Bárcenas, en sus redes sociales. La joven, de tan solo 24 años, es conocida por la publicación de varios poemarios. El último de ellos se titular No bastó con querer, publicado en 2021.

Escribiendo poesía desde temprana edad y recitando a través de su canal de YouTube, en el año en 2017, Sesma ganó el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla con Alzar el duelo.

El Instagram de Loreto Sesma

La poetisa acumula, en estos momentos, más de 80.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Con ellos comparte numerosas fotografías en relación a sus libros, ya que en muchos de los pies de sus fotos incluye algún fragmento.

"Aprenderé, si es que se aprende, a ponerle grifos a la pena", escribe en uno de sus post de Instagram, donde aparece posando en una de las fotografías y, en la siguiente, aparece el fragmento en su libro No bastó con querer.

En relación a este libro, también tiene varias publicaciones, ya que lo ha publicado este mismo año 2021: "Me he dejado la jodida piel en cada letra y creedme que a veces me gustaría no haberlo vivido, aunque eso me arrebatase también el libro del que más orgullosa me siento", explica la joven sobre No bastó con querer.