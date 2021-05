Dani Rovira llena de alegría el Auditorio Maestro Padilla con sus historias cotidianas

Como resalta en un nota de prensa el Ayuntamiento, la función del monologuista, por encima de estar de acuerdo o no con sus historias, es hacer disfrutar al público, y Dani Rovira es un maestro del género 'stand up comedy', manejando a la perfección la comunicación no verbal, la pausas y todos los atributos necesarios para hacer un espectáculo redondo con el que generó empatía con el público.

Con entradas agotadas desde hacía meses, que luego se ampliaron al rebajarse el nivel de alerta, y precedido del éxito de la versión televisiva de 'Odio' en la plataforma Netflix, Dani Rovira venía a Almería dispuesto a contarnos historias cotidianas, su visión sobre el ser humano y, en el fondo, rendir homenaje a personas a las que admira. Un odio fingido que no es más que una forma de hacer reír exagerando la realidad de cómo se comportan personajes a los que admira, y que no se diferencian de cómo actúa el común de los mortales.

Por eso arrancó y concluyó con el futbolista Leo Messi y por el camino habló de famosos y de anónimos, de espacios comunes entre los andaluces, del estrés que se vive en Madrid, de ligar, los perros y gatos, cosas que le han sucedido, o quizás no, quién sabe, pero con las que todos se identifican, y un 'spoiler' para los que asistan este sábado; no obstante, si llegas tarde, te lo recuerda públicamente.

El Área de Cultura y Educación está a punto de cumplir un año celebrando actividades pese a la pandemia. En estos algo más de once meses, han sido centenares de propuestas entre conciertos, obras de teatro, ciclos, cine, etcétera.

Todo ello con todas las medidas de seguridad y prevención cumplidas al extremo y siempre sujeto a la evolución de los datos sobre la incidencia del covid-19, actuando con agilidad y premura.

Así lo ha valorado Dani Rovira, que al finalizar el espectáculo, ha agradecido al público por compartir la cultura segura y la alegría de disfrutar de las risas y el amor. Las últimas entradas para acudir al espectáculo de este sábado a las 20,00 horas en el Auditorio Maestro Padilla, se pueden adquirir en '