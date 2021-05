Un total de 45 proyectos de innovación social optan a los Premios InnoSocial Málaga

En su primera edición, estos galardones se entregarán el próximo martes 25 de mayo a las 11.30 horas en el propio Ayuntamiento con el objetivo de reconocer las distintas iniciativas sociales y empresariales de innovación social de ámbito local y provincial que generan un impacto positivo en la sociedad y contribuyen a mejorar la vida de las personas.

Entre los retos a los que ofrecen respuesta destaca por el número de propuestas recibidas las relacionadas con el cuidado del entorno, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la soberanía alimentaria o la lucha contra el cambio climático. En total, 14 iniciativas que fomentan el respeto al medio ambiente entre las que cabe destacar Crea Huertas, Volver a la Raíz, La Coolmena, La Ruta del Clima o Nuestra Agua Marbella, han detallado desde la Asociación Arrabal-AID en un comunicado.

La asistencia a personas mayores o dependientes y combatir su soledad es la razón fundamental de proyectos como Yayoweb, Geras Robotics, 'La Comunedad' de Fundación El Pimpi, Hagamos Hogar o 'Una ventana abierta al Mundo' de Fundación Harena, propuesta ésta última que se relaciona también con la línea de acercamiento de las TIC y romper la brecha digital en la que se incluyen el proyecto municipal TEME o 'EvaTED', donde alumnado del IES Pablo Picasso impulsan de forma altruista la transformación digital de los negocios locales.

En un año marcado por la pandemia no faltan candidaturas relacionadas con la promoción de la salud, con proyectos como Andalucía Respira, que en pocos días pasó de boceto a respirador hospitalario; Fiixit de fabricación a medidas en 3D de productos ortopédicos; o Vidu, que ofrece apoyo psicológico mediante un videojuego para afrontar las consecuencias emocionales de la COVID-19.

El turismo sostenible e inclusivo, con candidaturas como Alejandra Visits, Olédays, Dejando tu Huella o Turmobility; el acercamiento al arte y la historia, que proponen iniciativas como 'Legado de Reyes' de Vélez-Málaga, Arqueopalabras, Espacio de Dentro o 'Guadalfén, el río del arte'; o el fomento de la empleabilidad, con los actuaciones de Elefantes Solidarios, Grupo SIFU o 'Proyecto Agua', promovida por la Asociación DeColores son otros campos en los que se congregan un mayor número de proyectos.

A estos hay que sumar los aspirantes que fomentan la inclusión social, como 'A tu lado y no me ves' o la empresa Jábega Social; los relacionados con la educación reglada y no formal como el Aula de Debate de la UMA o 'Fetiche Flamenco'; la gobernanza y el desarrollo, con el instituto para el conocimiento ICGD; el diseño accesible con HABI; o la moda inclusiva con, Dadaí Shop y Dabooty Ecowear, que completan el panorama de proyectos que optan a los Premios InnoSocial Málaga.

Entre otros criterios, los miembros del jurado que concederá dos galardones y una mención especial valorarán aspectos como la originalidad y creatividad, la sostenibilidad, el talento y esfuerzo de su equipo promotor para la puesta en marcha del proyecto, la vinculación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible así como el impacto social generado y su escalabilidad en otros puntos de la provincia.

En esta presente edición, el jurado ha estado formado por representantes de la Universidad de Málaga, Fundación "la Caixa", la Diputación de Málaga, Fundación Andalucía Emprende, Promálaga, junto a la propia área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga y la Asociación Arrabal-AID. A todas ellas se ha unidola Fundación Cotec.