Unides Podem reclama la plena accessibilitat dels edificis públics

En la iniciativa, la diputada Irene Gómez recorda que la Llei d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació, que data de 1998, garanteix l'accessibilitat a les persones amb discapacitat, amb mobilitat reduïda o limitació sensorial.

Fa un any, la Conselleria d'Arquitectura Bioclimàtica va presentar les conclusions d'un informe que va analitzar les deficiències en accessibilitat dels edificis de la Generalitat, després del que recentment ha exposat l'estudi d'accessibilitat en edificis públics municipals posant el focus en els municipis de menys de 50.000 habitants, que compten amb un pressupost menor i una població més envellida.

"Des de la llei de 1988, hui encara vigent, moltes són les coses que queden per fer i complir en l'àmbit de la discapacitat perquè aquestes persones puguen gaudir dels seus drets en plenes garanties, com la resta de la ciutadania. Són molts els incompliments d'aquestes lleis que produeixen discriminació, desigualtat i vulneren drets de les persones, és un tema molt sensible", adverteix la parlamentaria 'morada'.

UP vol que la Generalitat, on governa amb PSPV i Compromís, garantisca el dret a la igualtat d'oportunitats i de tracte, així com l'exercici real i efectiu de drets per part de les persones amb discapacitat en igualtat de condicions respecte a la resta de la ciutadania.

Açò passa, al seu juí, per la promoció de l'autonomia personal, l'accessibilitat universal, la inclusió en la comunitat i la vida independent i l'eradicació de qualsevol forma de discriminació per barreres arquitectòniques, així com per realitzar un informe d'accessibilitat universal en centres educatius, soci-sanitaris i sanitaris de tota la Comunitat.

Una altra de les seues peticions és un informe d'accessibilitat universal en tots els edificis que pertanguen a ajuntaments, així com de les diputacions provincials, i que els resultats es publiquen perquè la ciutadania puga conéixer l'estat de l'accessibilitat universal. També proposa tindre en compte les anàlisis en l'elaboració dels pressupostos participatius.