La direcció de l'Institut Francés de València comunica als treballadors el tancament per al 30 de juny

Així ho ha traslladat en l'última reunió de negociació des que el 30 d'abril va obrir l'expedient d'acomiadament col·lectiu per a engegar la reorganització de l'institut.

Els treballadors denuncien en un comunicat que es quedarà desproveït del 90% del seu personal i que en la pràctica serà el "tancament total" de l'activitat i dinamisme d'aquesta institució cultural i educativa de l'Ambaixada de França a Espanya.

Un tancament, al seu juí, totalment injustificat i que "esborra del mapa" de València, tercera ciutat d'Espanya en població, "la substància d'una institució centenària i arrelada a la seua gent, tan important per a les relacions diplomàtiques, comercials i símbol de la cultura francesa".

Segons els càlculs de la plantilla, aquest acomiadament té un cost per al govern francés quasi igual al pressupost anual de l'institut, al costat d'un cost personal "elevadíssim" per a tots els empleats, que "han treballat duríssim per mantindre l'excel·lència en contra d'un sabotatge planificat de la direcció aquests quatre anys".

"Ara sabem que tenia la intenció clara de liquidar l'Institut i segurament fer una operació especulativa amb el seu edifici en ple centre històric. Amb el tancament de l'IFV, França tria el camí de la covardia, del 'repli sur soi'".

És més, els professionals afectats critiquen que la direcció procedisca al tancament "sense especificar el seu futur i la reubicació de les tres persones restants en un lloc llogat que encara no es coneix", a més de recordar que l'institut es va beneficiar d'una subvenció "milionària" de la Generalitat.

"FERVOR POPULAR" EN CONTRA

Durant les dos últimes setmanes, la petició llançada en la plataforma Change.org per a demanar el manteniment de l'Institut Français de València i dels seus treballadors ha arreplegat més de 9.500 firmes, un "fervor popular" que reafirma a l'equip de la importància de la institució i li anima a "seguir la lluita" per a convéncer el Ministeri francés de parar ja aquest "fosc" projecte de tancament i venda de l'edifici en plena Ciutat Vella.

Aquesta setmana, els representants del personal han pogut parlar amb el ministre d'Exterior francés, Jean-Yves Le Drian, per a demanar-li "tornar a pensar la seua decisió i invertir la tendència". "Hui esperem encara la seua resposta", lamenten.

Per contra, destaquen el suport de l'oposició consular francesa, de l'alcalde de València, Joan Ribó, i dels de la Vall d'Uixó i Xirivella i, a nivell polític, del síndic del PSPV, Manolo Mata, i els representants de Compromís en Congrés i Senat, Joan Baldoví i Carles Mulet: "Molts altres polítics i representants dels ciutadans, de les més diverses sigles i ideologies s'han solidaritzat amb aquesta causa que no és només nostra, sinó que afecta a tota la Comunitat Valenciana".

Però rebutgen que a les seues cartes, peticions i preguntes "només hi ha hagut una sola resposta per part de les autoritats del Govern francés a Espanya i a França: el silenci i el menyspreu a les autoritats valencianes i espanyoles. "Un menyspreu que hem viscut l'equip de l'IFV des de fa quatre anys amb l'actual direcció encarregada d'aquesta liquidació i, especialment, en una negociació que no ha volgut reconéixer tots els errors arrossegats per aquesta direcció que ja té, de premi, un lloc adjudicat", denuncien.

Per tot açò, l'equip promet "resistir" enfront de la decisió del Ministeri francés i la seua aplicació per l'Ambaixada de França a Espanya i "seguir lluitant fins al final" pel manteniment de la seua ocupació i de l'estructura de l'IFV a València en el seu emplaçament actual.