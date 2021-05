La preinscripció per a l'admissió al curs universitari 2021-2022 serà del 21 de juny al 9 de juliol

La sol·licitud de preinscripció ha de presentar-la tot l'alumnat que desitge iniciar els seus estudis en les universitats públiques de la Comunitat en el curs 2021-2022. L'ompliment i tramitació de la sol·licitud de preinscripció es realitzarà de manera telemàtica a través de la web, detalla la Generalitat en un comunicat.

En el cas dels estudiants que presenten un títol de Batxillerat europeu, els que estiguen en possessió de títols equivalents al títol de Batxiller i procedisquen d'algun estat de la Unió Europea, i els estudiants pertanyents a sistemes educatius de països no membres de la Unió Europea, i no puguen presentar la sol·licitud de preinscripció en el termini establit, podran tramitar la preinscripció fins a les 14 hores del 31 de juliol.

Per la seua banda, l'alumnat d'altres comunitats autònomes i de la UNED que es presente a la PAU en convocatòria extraordinària, i els alumnes de cicles formatius de grau superior de la Comunitat que finalitzen els seus estudis en la convocatòria extraordinària, i que no puguen participar en el procés ordinari d'inscripció per no comptar amb la documentació exigida dins del termini de preinscripció, hauran de dirigir-se, al setembre, a la universitat on vullguen cursar els seus estudis.