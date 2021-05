Olga Moreno rompió a llorar este jueves en la palapa recordando su relación con Rocío Flores. La superviviente pidió perdón públicamente a la hija de su marido por no haberle prestado la misma atención que a su hermano, David Flores, y por haberle impuesto de manera inconsciente un papel de adulta cuando tan solo era una niña, respecto a su dos hermanos pequeños.

Muchos han criticado la actitud de la mujer de Antonio David en la isla, ya que creen que está centrando gran parte de su concurso ha enviar mensajes a España para defender su versión y la de su marido frente al documental de su exmujer. Los colaboradores de varios programas de Telecinco han recriminado a la concursante de Supervivientes 2021 que hable más de Rocío Carrasco y sus hijos que de su propia hija, algo que puede perjudicarle de cara a la audiencia.

En su defensa ha salido Rocío Flores que ha respondido este viernes en El programa de Ana Rosa al emotivo mensaje de la mujer de su padre. La colaboradora ha apuntado que Olga se acuerda tanto de ella y su hermano David, como de su hermana Lola, pero que el programa no muestra todos los vídeos. Por ello, Flores ha hecho una petición a la organización: "Me gustaría también ver un poquito, si es posible, como se acuerda también de su hija".

Omisión de otros vídeos de Olga Moreno

La exsuperviviente ha apuntado que uno de los vídeos que se han mostrado este lunes no es reciente y ha insinuado que el reality emite vídeos antiguos con alguna doble intención. "No es que cada semana Olga vaya hablando, no, es que hay vídeos que por el motivo que sea, yo ahí no voy a entrar, pues se van poniendo poco a poco, y la gente en su casa debe saber que no es continuamente", ha comentado Rocío Flores.

La hija mayor de Antonio David y Rocío Carrasco se ha emocionado al volver a escuchar las palabras de Olga Moreno y la ha excusado añadiendo que no tiene que pedirle disculpas por nada y que siempre ha entendido la necesidades de cada uno de sus hermanos. "Yo estoy eternamente agradecida a ella por como nos ha cuidado a los tres, a nosotros que no somos sus hijos, que nos ha cuidado como tal, y a su propia hija", ha comentado la tertuliana.

Un "pilar fundamental" para la familia Flores

Rocío Flores ha explicado a sus compañeros que ella le aconsejó a Olga que se olvidara de lo de fuera y que se centrara en su concurso, pero que entiende que con tantas horas viviendo en una situación extrema haya momentos en los que se acuerde y quiera desahogarse hablando de lo que está pasando en España. En consecuencia, una de las colaboradoras le ha preguntas que si la mujer de su padre estuviera en casa, si se sentiría mejor para afrontar todo lo que está levantando la serie documental de su madre.

El periodista contesta a Rocío Flores tras su defensa a la mujer de Antonio David: "Hay comentarios que se ha pasado de frenada" #AR21M https://t.co/f1zw5BtlTt — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) May 21, 2021

La joven algo incómoda ha terminado respondiendo: "A ver no te voy a mentir, sí, es cierto". La voz temblorosa de Ro Flores ha dejado ver su emoción al hablar de Olga de la que ha dicho que es "un pilar muy fundamenta", "el hecho de todo lo que está y que ella no esté, un abrazo quieras o no lo echas de menos", ha añadido muy conmovida.

Una noticia para Rocío Flores

Cuando la presentadora ya estaba despidiendo el programa Sonsoles Ónega ha anunciado que David Flores ya ha declarado ante el juez por la demanda impuesta a su madre. La noticia ha caído en plató como una auténtica bomba, ya que Rocío Flores se ha enterado en directo que su hermano se ha sentado en los juzgados de Málaga como testigo. La cara de la colaboradora lo decía todo, con los ojos abiertos como platos se ha quedado callada para no levantar más polémica ante la noticia.