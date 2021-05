Olga Moreno se rompe y le pide perdón a Rocío Flores en 'Supervivientes': "Para ella soy Dios"

Este jueves, Telecinco emitió una nueva gala de Supervivientes. En ella, se emitió un nuevo vídeo en el que Olga Moreno hablaba de su familia, en especial de Rocío Flores, que hace días declaró en una de las tertulias del concurso que no le hacía bien que Moreno hablase sobre ella en el programa.

Entre lágrimas, la mujer dijo que preferiría un reencuentro con Rocío Flores a uno con su marido, Antonio David. ¿El motivo? Según dijo, siente que tiene que pedirle perdón. "Rocío Flores ha sido nuestra cómplice siempre, se ha dicho que le hemos dado una responsabilidad, pero porque se la teníamos que dar", comenzó, en alusión al cuidado de David Flores, el hijo menor de Rocío Carrasco.

Además, Moreno recordó que el peor momento de Rocío Flores fue el tiempo que pasó en casa sin su hermano, en referencia a que este continuó viviendo con su madre y Fidel Albiac en Madrid cuando Rocío Flores ya se había mudado definitivamente al domicilio paterno.

"No tuvimos más remedio que apoyarnos en ella por los medicamentos del niño. Rocío Flores sabe que la quiero, que la amo... pero se lo tendría que haber dicho más. A veces he regañado mucho con ella, he estado muy encima de ella para que se convierta en una mujer", añadió.

Después, se mostró arrepentida por si alguna vez había descuidado a Rocío Flores al haberle dedicado más tiempo a su hermano, David: "No le he demostrado lo mucho que la he necesitado o lo bien que se ha portado, muchas veces me ha pedido un abrazo, pero como la veo mas fuerte...".

Por último, destacó lo importante que sabe que es para su hijastra. "Ella no se pone celosa, ella me daría la vida, porque sabe que ante todo amo a su hermano por encima de todo, para ella soy Dios. Quizá habría necesitado más abrazos. La he dejado más apartada por David y esto a nosotras nos va a unir", concluyó, en referencia al concurso.