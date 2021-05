El Pla Reviure repartirà ajudes de 20.000 euros per a reformar i llogar vivendes buides

Els interessats disposen d'un mes a partir d'aquest divendres per a presentar les seues sol·licituds, fins al 21 de juny. Aquest pla pretén donar un ús social als immobles deshabitats i facilitar l'accés a una vivenda digna a les persones amb dificultats per a accedir al mercat immobiliari.

Cada propietari beneficiari rebrà 20.000 euros per a la reforma de la vivenda i un màxim de 60.000 euros, independentment de les vivendes que incorpore al projecte.

Enguany, com a novetat, es concedirà una subvenció de 25.000 euros per a les rehabilitacions que doten a la vivenda d'accessibilitat i la convertisquen en una vivenda adaptada, anuncia el consistori.

A canvi d'aquesta ajuda, els propietaris han de tindre la vivenda un mínim de quatre anys dins del programa municipal. Com a requisits, el preu del lloguer no pot passar de 600 euros, les vivendes han d'estar en el terme municipal de València i els sol·licitants han de ser els amos i no tindre deutes ni amb l'administració ni amb la comunitat.

La vivenda inclosa en el programa ha de tindre cuina i bany i estar buida com a mínim des d'un any abans de la petició. Les sol·licituds han de presentar-se en model normalitzat, disponible en el registre general del consistori i en la seu electrònica.