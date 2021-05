El equipo de La ruleta de la suerte se ha visto obligado a interrumpir la grabación de una de sus últimas entregas después de que un foco del plató haya dejado de funcionar, tal y como ha explicado la copresentadora del programa, Laura Moure.

La actriz y modelo lo ha contado a través de un vídeo en Instagram en el que también aparece su compañero en el espacio de Atresmedia, Jorge Fernández. "Tenemos un pequeño parón", explica Moure en el post.

"Se ha roto un foco y nos lo están arreglando, así que tenemos un pequeño parón", añade la madrileña en el vídeo antes de la intervención del presentador. "¿Grabamos o no grabamos?", le pregunta este.

"Pues por la hora… No lo tenemos muy claro si grabamos o no grabamos", responde Moure, a lo que añade: "Se ha fastidiado un foco, pero creo que ya está, ¿no?".

Afortunadamente, los concursantes del programa han esperado con paciencia y buen humor, tal y como cuenta la copresentadora: "Igual hay que esperarse un poquito más. Pero bueno, nuestros concursantes están ahí más tranquilitos".

La ruleta de la suerte, al igual que otros programas como Pasapalabra, suele grabar alrededor de tres programas al día. Al no emitirse estos programas en directo, el equipo tiene la posibilidad de resolver estos pequeños percances sin demasiados problemas. Y así se comprueba en la actitud de sus presentadores.

Además, Moure aprovecha la grabación para agradecer los mensajes de cariño recibidos a lo largo del día con motivo de su cumpleaños. "Me lo estoy pasando genial, y el día solo acaba de empezar. Cumplo 36, no 46, como he leído por ahí", bromea, visiblemente feliz.