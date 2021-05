El drama de Joaquín: un año y medio sin salir de casa por no tener ascensor

Seis tramos de escaleras, tres pisos, diez minutos de calvario para llegar a su casa. El esfuerzo que hizo Joaquín de 84 años para grabar un vídeo de denuncia subiendo las escaleras lo dejó postrado en la cama tres días.

Lleva un año y medio sin salir de casa porque no tiene ascensor. "Si subo las escaleras me asfixio, solo he salido una vez para vacunarme", asegura.

Su mujer Victoria de 77 años tiene problemas de corazón, y solo sale de casa cuando no queda más remedio.

Después de hacer la compra, tiene que subir las bolsas con una cuerda por la ventana al no disponer de ascensor.

Pagaron 1800 euros en 2017 por un montacargas y, aunque el Ayuntamiento de Málaga les dice que ya está todo arreglado y el mes que viene comenzarán las obras, llevan cuatro años de espera.

"Le pido al Ayuntamiento que por favor me pongan los ascensores ya", suplica Joaquín. Mientras esperan, 50 escalones son la pesadilla que ha convertido su casa en su cárcel.

"Sentimos mucha impotencia al verlos así, por algo que ya tendría que estar solucionado", asegura Mariví, su hija, a Nius. "Cuatro vecinos han muerto con la pena de no tener el ascensor. Espero que mis padres puedan disfrutar del sol los años que le quedan de vida saliendo de aquí cada vez que quieran".