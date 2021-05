Quién es Rafal, representante de Polonia en Eurovisión 2021 con 'The ride'

Rafal será el representante de Eurovisión en la edición del año 2021. Así, se medirá con otros países oponentes en la segunda semifinal que tiene lugar este jueves 20 de mayo y, en caso de conseguir el pase a la final, volverá a competir el sábado 22 de mayo.

Lo hará con la canción The ride, que ha sido escrita y compuesta Joakim Övrenius, Thomas Karlsson, Clara Rubensson y Johan Mauritzson. La dirección de arte para el video ha sido proporcionada por Mikołaj Dobrowolski. Agustín Egurrola fue el coreógrafo y el video fue dirigido por Pascal Pawliszewszki, según recoge RTVE.

Datos biográficos de Rafal

El nombre completo del artista es Rafał Brzozowski, cuya carrera musical comenzó con su participación en la versión polaca de La Voz. Su primer single fue Tak blisko, lanzado poco después de salir del concurso. Además, el cantante obtuvo un gran éxito con sus álbumes Tak blisko y Mój czas.

También es conocido por ser el copresentador del Festival de Eurovisión Junior 2020, que se celebró en Varsovia. Además, en su faceta de showman ha presentado otros conocidos programas en la televisión de su país, como The Name of the Tune o La ruleta de la fortuna.

Además de ser cantante y presentador, Rafal tiene otras dos pasiones: por un lado, los deportes y, por otro, la aviación. De hecho, el artista llegó a ganar una medalla de bronce por su lucha en los Campeonatos Académicos de Polonia y actualmente está intentando ampliar su licencia de piloto privado a una de piloto acrobático.