PR+ lamenta que "desde hace semanas no haya pediatras en Alfaro" y exige a Andreu una "rápida solución"

La formación regionalista ha señalado "que están derivando a decenas de familias a las urgencias de la Fundación Hospital de Calahorra, provocando también la saturación de este servicio en el centro hospitalario calagurritano, lo que significa que la falta de planificación y organización no solo afecta al centro de salud de Alfaro, sino que tiene consecuencias para otros centros sanitarios".

Según los datos del PR+, "desde hace tiempo se conocen varios informes sobre la situación de la atención primaria en los centros de salud de Rioja Baja y no se ha solucionado nada en más de un año".

El comité regionalista de Alfaro ha recordado "que un informe oficial de abril del año pasado ya alertaba de la falta de pediatras y otros profesionales sanitarios. En dicho informe, destacan desde el PR+, se reconocía la pérdida de una pediatra que daba asistencia a Alfaro y Cervera, plaza que no se ha cubierto, además de revelar problemas en la asistencia médica en Rincón de Soto, por la falta de planificación del Gobierno de La Rioja en atención primaria".

El Partido Riojano considera que el Ayuntamiento de Alfaro "tiene que reclamar soluciones urgentes al Gobierno de La Rioja y no puede dejar en la estacada a decenas de familias alfareñas. Asimismo, a su juicio, el equipo de Gobierno de Alfaro no puede estar guardando silencio para no molestar al ejecutivo de Concha Andreu. Los regionalistas advierten de que los problemas en atención primaria no solo están en el centro de salud de Alfaro, también en el de Arnedo y otros de Rioja Baja por la falta de cumplimientos del actual Ejecutivo riojano, que no ha cambiado en nada las políticas del PP".